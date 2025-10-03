امام جمعه رشت:طوفان الاقصی معادلات استکبار جهانی را برهم زد

به گزارش خبرنگار مهر،آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این شهر به تشریح وظایف حاکم اسلامی و مدیران نظام پرداخت و بر لزوم گذشت از خطاهای مردم تأکید کرد و گفت: پنجمین وظیفه حاکم اسلامی و مدیران در نظام، گذشت از خطاهای مردم است.

امام جمعه رشت با اشاره به عفوهای مکرر مقام معظم رهبری تأکید کرد: همه ساله شاهد گذشت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی هستیم که نمونه‌ای عملی از این شیوه حکمرانی اسلامی است در آشوب‌های اخیر نیز ایشان از بسیاری گذشت کردند که برخی از این افراد محکومیت‌های سختی داشتند.

آیت‌الله فلاحتی با تبیین ویژگی‌های مدیران اسلامی به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرد و گفت: ثلاث طیبات علی السلطان؛ سه ویژگی برای مدیران اسلامی ضروری است: تشویق نیکوکاران، گذشت از خطاکاران و جلب قلوب مردم از طریق احسان.

وی با تسلیت رحلت حضرت معصومه(س)، آن بانوی بزرگوار را الگویی کامل از عزت، کرامت و دانش خواند و افزود: در مقابل الگوهای غربی که انسان را منهای خدا تعریف می‌کنند، حضرت معصومه(س) الگویی الهی برای جوانان است.

تأکید بر مرکزیت مسئله فلسطین

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به طوفان الاقصی تأکید کرد: این رویداد تاریخی توانست معادلات صدساله استکبار جهانی را برهم زده و صهیونیست‌ها را در موضع ضعف قرار دهد طوفان الاقصی نشان داد که قدرت‌های استکباری تا چه اندازه آسیب‌پذیر هستند.

وی با بیان اینکه حرکت پربرکت در مبارزه علیه ظلم هزینه دارد، اضافه کرد: جمهوری اسلامی محصول خون‌دادن‌ها است ما بیش از ۱۰۰۰ شهید فقط در جنگ ۱۲ روزه تقدیم کرده ایم و ملت ایران نشان دادند همواره پشت کشورشان ایستاده اند.

امام جمعه رشت با اشاره به تأثیرات طوفان الاقصی تأکید کرد: این عملیات جریاناتی را در دنیای امروز ایجاد کرد رژیم صهیونیستی با همه قدرت‌ها نتوانست به اهداف شوم خود که از بین بردن حماس بود برسد.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به نهادینه شدن گفتمان مقاومت گفت: گفتمان مقاومت به گفتمان جغرافیای اسلامی تبدیل شده و در دنیا نهادینه شده است امروز همه جا حمایت از فلسطین مطرح می‌شود پویش‌های جدید و حرکت کاروان‌ صمود نمایش قدرت حامیان فلسطین در بیش از ۴۰ کشور جهان است.

امام جمعه رشت با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، اسرائیل محو خواهد شد و خداوند دارد این را نشان می‌دهد.