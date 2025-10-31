به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گلستان، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: انسان بیش از هر چیز باید مراقب خویش باشد و برای رسیدن به کمال، فضائل اخلاقی را در وجود خود نهادینه و رذائل را از دل بزداید.

وی با اشاره به اینکه «انسان باغبان وجود خویش است»، افزود: اگر انسان علف‌های هرز درون خود را هرس نکند، رشد و کمال ممکن نخواهد شد.

امام جمعه گلستان در ادامه با گرامی‌داشت مقام حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، ایشان را نماد تمام فضایلی دانست که خداوند برای انسان مقرر کرده است و گفت: بانوی دو عالم در عمر کوتاه خود به جایگاهی رسید که عنوان «سیده نساء العالمین» را به خود اختصاص داد.

موسوی تصریح کرد: زندگی حضرت زهرا (س) الگویی کامل برای زنان مسلمان امروز است؛ الگویی که نشان می‌دهد زن می‌تواند در کنار ایفای نقش مادری و همسری، فردی فعال، مؤمن و مسئول در جامعه نیز باشد.

وی تأکید کرد: سعادت و کمال جامعه در زیست عفیفانه است و کسانی که بدحجابی و فرهنگ برهنگی را در جامعه ترویج می‌کنند، در واقع به دنبال منافع نظام سرمایه‌داری هستند، نه آزادی زن.

امام جمعه گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامی‌داشت سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار داشت: تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا ریشه در خوی سلطه‌جویی و منفعت‌طلبی آمریکا دارد، در حالی که گفتمان انقلاب اسلامی بر کرامت انسان و نفی سلطه استوار است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به دنبال اقتدار و استقلال است و دشمنی آمریکا ناشی از همین روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران است. جوانان ما می‌دانند برای مقابله با چنین دشمنی باید در عرصه‌های علمی، فرهنگی، نظامی و ورزشی قوی باشند.

موسوی با بیان اینکه یکی از ابزارهای دشمن در جنگ شناختی، تزریق یأس و ناامیدی به جامعه است، گفت: ایران اسلامی مظهر امید است و تاریخ معاصر، از دفاع مقدس تا پیشرفت‌های علمی و ورزشی، گواه روشنی بر پویایی و بالندگی این ملت است.

خطیب جمعه گلستان در ادامه با اشاره به ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، تصریح کرد: اصلاح فرهنگ عمومی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب است و این مهم بدون مشارکت مردم و هم‌افزایی نهادهای فرهنگی محقق نخواهد شد.

وی افزود: برای تقویت فرهنگ دینی، روحیه خدمتگزاری و مسئولیت‌پذیری باید تلاش همگانی صورت گیرد.

امام جمعه گلستان در پایان با اشاره به ضرورت مطالبه‌گری مسئولانه گفت: مطالبه‌گری در فرهنگ اسلامی، حرکتی برای رشد و اصلاح جامعه است. مطالبه‌گری مسئولانه موجب هم‌افزایی و وحدت می‌شود، در حالی که مطالبه‌گری یقه‌گیرانه سبب اختلاف و دوقطبی‌سازی است.

موسوی همچنین نظارت بر فضای مجازی را یکی از مطالبات مهم دانست و تأکید کرد: باید با کسانی که در فضای مجازی از طریق شایعه‌پراکنی و دروغ‌پراکنی به دنبال تضعیف نظام و دلسرد کردن مردم هستند، برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.