به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلستان با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، انسان را برترین موجود در آفرینش دانست و اظهار داشت: اگر انسان قدر خود را بشناسد، خدا را خواهد شناخت و در غیر این صورت به هلاکت خواهد رسید.

وی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این دوران را «یکی از درخشان‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تاریخ انقلاب اسلامی» عنوان کرد و گفت: دفاع مقدس نماد همبستگی، ایثار و مقاومت ملت ایران است.

خطیب جمعه گلستان با بیان اینکه مجاهدت‌های هشت سال دفاع مقدس تنها الگویی برای مبارزان جبهه حق نیست، افزود: این تجربه ماندگار به پرچم گفتمان اسلامی در جهان تبدیل شد و نمونه آن را در پیروزی‌های جبهه مقاومت در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن مشاهده کردیم.

امام جمعه گلستان همچنین آغاز سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و با تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت، اظهار داشت: مدرسه محل اجرای سند تحول آموزش و پرورش و یکی از زیرساخت‌های اصلی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب است؛ از این رو در کنار نهضت مدرسه‌سازی باید به پرورش جوان مؤمن و انقلابی توجه ویژه شود.

وی ضمن تقدیر از موفقیت ۲۱ دانش‌آموز منطقه یک شهرستان بهارستان در کسب رتبه زیر هزار کنکور، این موفقیت را به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مجموعه آموزش و پرورش تبریک گفت.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی در دوحه قطر اشاره کرد و افزود: این نشست تنها به صدور یک بیانیه بی‌خاصیت بسنده کرد، بدون اینکه اقدام عملی در برابر رژیم صهیونیستی صورت گیرد.

وی با مقایسه این اقدام با رویکرد جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ایران اسلامی، بدون اتکا به هیچ کشوری و بدون برگزاری جلسات نمایشی، حملات بی‌سابقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی انجام داد و آن را وادار به تسلیم کرد؛ این یعنی تفاوت عزت و اقتدار ایران با کشورهایی که به صدور بیانیه اکتفا می‌کنند.