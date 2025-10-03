ضیایی: خسارات چمن ورزشگاه انزلی باید جبران شود

محمدصالح ضیایی پس از بازدید از ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی و وضعیت ورزشگاه،اظهار کرد: بازی امروز تیم‌های ملوان و خیبر خرم‌آباد به طور قطع برگزار می شود.

وی با بیان اینکه دیروز به دلیل بارندگی‌های شدید ۳۱۰ میلی‌متری در ۴۸ ساعت گذشته، بازی لغو شد، ادامه داد: امروز با بهبود نسبی شرایط جوی، برگزاری بازی با احتمال ۱۰۰ درصد انجام خواهد شد، هرچند ناظر بازی یک ساعت قبل، بررسی نهایی میدان را انجام خواهد داد.

خسارات باران به چمن و زهکش‌های ورزشگاه

ضیایی با اشاره به خسارات گسترده باران به واحدهای مسکونی و تأسیسات زیربنایی، افزود: این خسارات در ورزشگاه نیز مشهود است اولین آسیب به چمن و زهکش‌های ورزشگاه وارد شده که نیازمند ارزیابی فوری است.

فرماندار انزلی از دستور هماهنگی برای ارزیابی و برآورد خسارات ورزشگاه خبر داد و گفت: از وزارت ورزش و ستاد بحران استان درخواست می‌کنیم بخشی از خسارات وارده به چمن ورزشگاه جبران شود.

وی در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌های مربوطه از جمله باشگاه و اداره ورزش برای برگزاری بازی امروز آماده هستند و امیدواریم این مسابقه بدون مشکل برگزار شود.