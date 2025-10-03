محمد صالح ضیایی در حاشیه بازدید از واحدهای آسیب دیده از بارش های شدید باران در گفتگو با خبرنگار مهر از بارندگی بی‌سابقه ۳۱۰ میلی‌متری در مدت ۴۸ ساعت در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: برای درک بهتر این حجم بارش، اگر استان تهران را مقایسه کنیم که سالانه حدود ۲۲۰ میلی‌متر باران دارد، ما در انزلی در تنها ۴۸ ساعت ۳۱۰ میلی‌متر بارندگی داشتیم.

ضیایی از اقدامات فوری برای مدیریت شرایط خبر داد و افزود: استاندار گیلان بلافاصله دستور کمک‌رسانی و جمع‌آوری آب‌های سطحی را صادر کرد و شهرداری، آبفا، هلال احمر، فرمانداری و دیگر دستگاه‌های امدادی با اعزام اکیپ‌های عملیاتی و با به‌کارگیری بیش از ۳۰ دستگاه پمپ از استان خدمات رسانی کردند.

وی در ادامه به ارزیابی خسارات اشاره کرد و گفت: اقدامات اولیه انجام شده و امروز در مرحله ارزیابی خسارات هستیم و برآورد اولیه نشان می‌دهد بیش از ۶۰ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند که ارزیابی دقیق توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با ۴ اکیپ در داخل شهر در حال انجام است.

فرماندار انزلی از آغاز لایروبی کانال‌ها خبر داد و گفت: عملیات کارگاهی در محله پیرعلی‌باغ آغاز شده است.

ضیایی اضافه کرد: همزمان با برآورد خسارات، ارزیابی ابنیه، آسفالت، تأسیسات و معابر نیز توسط شهرداری در دست انجام است که مکلف شده برآورد نهایی را ظرف ۴۸ ساعت آینده اعلام کند.

فرماندار انزلی در پایان با اشاره به اثرات مثبت این بارش‌ها گفت: ما شکرگزار هستیم که این بارندگی باعث احیای موقت بخش عمده‌ای از تالاب انزلی شد.