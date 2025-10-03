به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در مراسم نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) و گرامیداشت هفته دفاع مقدس به تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و محور مقاومت پرداخت.

عباسی با اشاره به سفر اخیر خود به لبنان و حضور در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت اظهار داشت: محور مقاومت که ریشه در اندیشه‌های انقلاب اسلامی دارد، امروز نماد ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی است.

وی افزود: درخواست خلع سلاح حزب‌الله لبنان، نادیده گرفتن نقش حیاتی مقاومت در حفظ امنیت لبنان و منطقه است.

این نماینده مجلس با یادآوری حوادث ابتدای انقلاب از جمله تسخیر لانه جاسوسی و جنگ تحمیلی تأکید کرد که دشمنان از همان ابتدا برای نابودی نظام نوپا تلاش کردند، اما با مقاومت رهبری حکیمانه و حضور مردم ناکام ماندند.

وی افزود: جمهوری اسلامی با تکیه بر مردم و بدون وابستگی به شرق و غرب الگویی منحصربه فرد از حکومت اسلامی را به جهان ارائه کرده است.

عباسی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق دشمن گفت: آمریکا و اسرائیل هیچ‌گاه دوست ما نبوده‌اند.

وی همچنین بر اهمیت استقلال در حوزه‌های مختلف به ویژه فناوری هسته‌ای تأکید کرد و اظهار داشت: ما هرگز از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهیم آمد. فناوری‌های هسته‌ای علاوه بر انرژی، در کشاورزی، صنعت، بهداشت و حمل‌ونقل نیز کاربردهای حیاتی دارند و هدف ما توسعه قدرت علمی و فناوری کشور است.

نماینده مردم کرج در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت توانستند چهار قدرت هسته‌ای جهان یعنی آمریکا اسرائیل، فرانسه و انگلیس را به زانو درآورند بدون آنکه نیازی به استفاده از سلاح اتمی باشد این دستاورد نتیجه ایمان، وحدت، رهبری و حمایت مردم است.

وی همچنین به پیشرفت پروژه‌های عمرانی در حوزه انتخابیه خود و پیگیری افزایش تعداد نمایندگان استان البرز در مجلس اشاره کرد.