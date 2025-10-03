دهقان: دختران سیره حضرت معصومه(س) را الگوی زندگی خود قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا دهقان در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ، مقام و جایگاه علمی و معنوی آن بانوی گران‌قدر را یادآور شد و گفت: حضرت معصومه (س) دختر گرامی امام موسی کاظم (ع) و خواهر امام رضا (ع) بود که در طول عمر شریف خود منشأ خدمات بزرگی برای نشر معارف اهل‌بیت شدند. ایشان در زمان حیات پدر بزرگوارشان، پاسخگوی پرسش‌های پیچیده دینی شیعیان بودند و در کمال دقت و صحت، معارف ناب الهی را بیان می‌کردند.

امام جمعه خاش افزود: زیارت‌نامه‌ای که امام رضا (ع) برای خواهر بزرگوارشان، حضرت معصومه (س)، تعلیم داده‌اند نشان‌دهنده مقام عظیم و جایگاه ویژه ایشان نزد خداوند متعال است.

وی خاطرنشان کرد: حضور مرقد مطهر این بانوی کرامت در شهر مقدس قم، منشأ برکات فراوان و تأسیس حوزه علمیه قم شد که تاکنون مهد پرورش علمای بزرگ، مجاهدان و انقلابیون وارسته بوده است.

حجت الاسلام دهقان تأکید کرد: زنان و دختران جامعه اسلامی باید سیره حضرت معصومه (س) را الگوی زندگی خود قرار دهند و در ایمان، عفت، بصیرت، همراهی با امام زمان خویش و مقاومت در برابر دشمنان از آن حضرت پیروی کنند.

امام جمعه خاش در ادامه به هفته فراجا و روز نیروی انتظامی پرداخت و ضمن تبریک این روز ارزشمند به کارکنان خدوم ناجا، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیروی انتظامی را ستون استوار مدیریت کشور می‌دانند.

وی بیان کرد: امنیت پایه و اساس پیشرفت در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و بدون آن هیچ جامعه‌ای سامان نخواهد یافت. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تنها یک سازمان نظامی نیست، بلکه مجموعه‌ای مردمی، حافظ ارزش‌های الهی و پشتیبان امنیت پایدار در کشور است.

حجت الاسلام دهقان افزود: بحمدالله نیروهای انتظامی در شهرستان خاش خدمات ارزشمندی از جمله مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر، ایجاد امنیت جاده‌ها، حفاظت از جان مسافران، پیشگیری از ناامنی‌های محلی و همراهی با مردم داشته‌اند و در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز حضوری فعال دارند. ما از خداوند متعال توفیقات روزافزون این عزیزان را مسئلت داریم.

وی به سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی و روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین اشاره کرد و گفت: مقاومت فلسطین با این عملیات توانست نقشه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کند و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در هم بشکند. امروز این رژیم جنایتکار با بحران‌های شدید سیاسی، امنیتی و اجتماعی مواجه است و امت اسلامی وظیفه دارد بیش از پیش از ملت مظلوم فلسطین حمایت کند. یقین داریم که ادامه مقاومت، سرانجام به سقوط کامل رژیم جعلی اسرائیل خواهد انجامید.

امام جمعه خاش یاد و خاطره شهیدان جبهه مقاومت از جمله شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم، سردار شهید عباس می‌فروشان و سایر شهدای عزیز را گرامی داشت و بر لزوم ایستادگی امت اسلامی در برابر ظلم و جنایت رژیم صهیونیستی تأکید کرد.