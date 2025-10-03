رکنی حسینی: نیروی انتظامی نقش مهمی در برقراری امنیت و آرامش جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های نماز جمعه گناوه با تسلیت وفات شهادت گونه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (س) اظهار کرد: این بانوی بزرگ اسلام بعد از هجرت امام رضا (ع) در پی هجرت امام و ولی خود راهی سفر به ایران می شود و سرانجام حضرت در این راه در سن ۲۸ سالگی وفات کردند.

امام جمعه گناوه با بیان برخی کرامات و فضایل حضرت معصومه (س) افزود: امروز این برکات و خوان گسترده اجتهاد و علم شهر قم به برکت این بانوی بزرگوار است .

وی با تبریک هفته فراجا به همه نیروهای و کارکنان این نیرو و تلاشگران عرصه امنیت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا ، گفت: هفته فراجا یادآور ایثارگری مردان و زنانی است که با جان و دل برای حفظ امنیت و آرامش جامعه تلاش می کنند .

امام جمعه گناوه بیان کرد: نیروی انتظامی به عنوان حافظ امنیت نقش مهم و بسزایی در برقراری نظم و امنیت و آرامش جامعه دارد.

وی گفت: هفته فراجا با شعار «پلیس مقتدر،مشارکت همگانی،جامعه امن » آغاز شده است و امید است با تلاش این نیروها بتوان این شعار را مانند همیشه به منصه ظهور برسانند.

اهداف دشمن از فعال کردن مکانیسم ماشه

وی با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش هستند تا مردم و نظام اسلامی را تسلیم خواسته های خود کنند ادامه داد: دشمنان داخلی و خارجی و معاندان انقلاب اسلامی از بدو پیروزی این شجره طیبه تا کنون با توطئه های مختلف به دنبال آن بوده اند تا این نظام اسلامی را از بین ببرند ولی این نور الهی و مکتب وابسته به اهل بیت (ع) است و به تعبیر فرمایش مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی میراث دار علی بن موسی الرضا (ع) است، و دشمنان هیچ گاه به اهداف خود نرسیده و نخواهند رسید.

وی گفت : در شرایط کنونی نیز دشمن که در همه توطئه ها و جنگ سخت شکست خورده است و مردم ایران تسلیم آنها نشده اند و با صلابت و مقتدر در برابر آنها ایستاده اند در پی توطئه های جدید است.

وی گفت: امروز دشمنان معیشت ،اقتصاد و سفره مردم را با فعال کردن مکانیسم ماشه هدف قرار داده اند و تلاش دارند با فعال کردن این مکانیسم و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل ، همراه با یک جنگ روانی، شاید بتوانند به عنوان ابزاری برای تسلیم ملت و حاکمیت ایران برای خود بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه دشمنان دو هدف اساسی از فعال کردن مکانیسم ماشه دارند گفت: دشمنان تلاش دارند که با فعال کردن این مکانیسم در داخل کشور اختلاف ایجاد کنند و اتحاد مقدس در کشور ما را از بین ببرند.

وی گفت: هدف دیگر دشمنان این است که با فعال کردن مکانیسم ماشه جامعه ما را دچار فرسایش کنند.

وی گفت: ملت ایران با همت،بصیرت،هوشیاری و مشارکت همگانی که قوی ترین مولفه قدرت برای نظام اسلامی هستند بازهم از این مسیر با سربلندی عبور خواهد کرد و این پرچم عزت استوار خواهد ماند.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز دشمنان که ملت و کشور ما را تهدید می کنند در افکار عمومی جهان جایگاهی ندارند و خط مقاومت و مکتب شهید سید حسن نصرالله و شهدا زنده است و تمام افکار عمومی حامی غزه و فلسطین و مقاومت هستند.

کاروان «صمود» فریاد علیه ظلم، استبداد و بی عدالتی در جهان است

وی گفت: کاروان «صمود» به عنوان فعالان اجتماعی از ۴۴ کشور از سراسر جهان به عنوان حامی مردم مظلوم غزه عازم این مطقه شده اند و هدف آنها بر افکار عمومی تاثیرگذار است.

امام جمعه گناوه بیان کرد: امروز یک بیداری جهانی و حرکت نمادین توسط این کاروان استقامت و پایداری در حال انجام است و گستردگی مشارکت در این کاروان و نشانه های این دشمنان انزوای این کشورها که افرادی از قلب این کشورها برای حمایت از غزه و فلسطین به پا خواسته اند.

وی اضافه کرد: امروز یک اجماع جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه در حال شکل گیری است و این بیداری جهانی بر علیه رژیم صهیونیستی آنها را عصبانی و خشمگین کرده است. هم مقاومت مردم در محور مقاومت و هم حمایت های مردمی از کشورهای مختلف در این کاروان است.و در حالی که می دانند مورد حمله صهونیست ها قرار می گیرند اما این فریاد علیه ظلم و استبداد و بی عدالتی در جهان است.

امام جمعه گناوه از تلاش ها و خدمات سرهنگ حاجی پور فرمانده سابق سپاه ناحیه گناوه که منشا خیر و برکت در شهرستان بودند تقدیر و آرزوی توفیق در مسئولیت جدید کرد و به فرمانده جدید تبریک گفت و افزود: همه مردم و مسئولان با تعامل در کنار فرمانده جدید خواهند بود و امروز این این همبستگی و اتحاد مقدس که باعث پیروزی ملت ایران اسلامی شده است باید حفظ شود.