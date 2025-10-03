واژگونی پراید در جاده گرمسار به قم با ۵ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد باقری در گفت‌وگو با خبرنگاران، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در محور قم گرمسار، کیلومتر ۶۰ خبر داد.

وی افزود: این حادثه امروز رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

باقری بیان کرد: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، همه آنها به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند.

رئیس اورژانس قم تصریح کرد: در میان مصدومان، یک نفر در وضعیت بدحال قرار دارد و خوشبختانه هیچ مورد فوت گزارش نشده است.