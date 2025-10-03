  1. استانها
  2. قم
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

واژگونی پراید در جاده گرمسار به قم با ۵ مصدوم

واژگونی پراید در جاده گرمسار به قم با ۵ مصدوم

قم- رییس اورژانس ۱۱۵ قم، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در محور قم گرمسار، کیلومتر ۶۰ و مصدومیت ۵ نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد باقری در گفت‌وگو با خبرنگاران، از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه پراید در محور قم گرمسار، کیلومتر ۶۰ خبر داد.

وی افزود: این حادثه امروز رخ داد و بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک دستگاه آمبولانس و بالگرد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

باقری بیان کرد: در این حادثه ۵ نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، همه آنها به مرکز درمانی شهید بهشتی قم منتقل شدند.

رئیس اورژانس قم تصریح کرد: در میان مصدومان، یک نفر در وضعیت بدحال قرار دارد و خوشبختانه هیچ مورد فوت گزارش نشده است.

کد خبر 6610225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها