  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

واژگونی پژو پارس در محور خورجناح جان دختربچه ۱۱ ساله را گرفت

بندرعباس- در حادثه‌ای تلخ که در محور در حال ساخت خورجناح رخ داد، واژگونی یک دستگاه پژو پارس منجر به فوت یک دختر ۱۱ ساله اهل بندرچارک و مصدومیت شدید یک نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،شامگاه گذشته یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور خورجناح – مراغ، حوالی بخش در دست احداث این جاده، دچار سانحه و واژگون شد. بر اثر این حادثه، یک دختربچه ۱۱ ساله جان خود را از دست داد و یکی دیگر از سرنشینان خودرو نیز به‌شدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد.

خودرو متعلق به خانواده‌ای از اهالی بندرچارک بوده و علت دقیق حادثه هنوز در دست بررسی مراجع ذی‌ربط قرار دارد.

این حادثه بار دیگر ضرورت ایمن‌سازی جاده‌ها و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را یادآور می‌شود، چراکه بخش زیادی از محور خورجناح همچنان فاقد زیرساخت‌های ایمنی لازم است.

کد خبر 6610235

