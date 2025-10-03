واژگونی پژو پارس در محور خورجناح جان دختربچه ۱۱ ساله را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،شامگاه گذشته یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور خورجناح – مراغ، حوالی بخش در دست احداث این جاده، دچار سانحه و واژگون شد. بر اثر این حادثه، یک دختربچه ۱۱ ساله جان خود را از دست داد و یکی دیگر از سرنشینان خودرو نیز بهشدت مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد.
خودرو متعلق به خانوادهای از اهالی بندرچارک بوده و علت دقیق حادثه هنوز در دست بررسی مراجع ذیربط قرار دارد.
این حادثه بار دیگر ضرورت ایمنسازی جادهها و تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام را یادآور میشود، چراکه بخش زیادی از محور خورجناح همچنان فاقد زیرساختهای ایمنی لازم است.
