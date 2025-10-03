جوانان دیلم شایسته برخورداری از امکانات آموزشی در زادگاه خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر جمعه در نشست مشترکی با رئیس دانشگاه پیامنور استان بوشهر گفت: دانشگاه پیامنور دیلم حاصل تلاش و مشارکت مردم و خیرین شهرستان است و نقش مهمی در توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی دیلم ایفا کرده است.
وی افزود: امروز وظیفه ماست که با همدلی و همکاری مسئولان استانی و ملی، شرایط لازم برای بازگشت رشتهها، افزایش جذب دانشجو و ارتقای سطح آموزشی این دانشگاه را فراهم کنیم.
کاظمی با اشاره به اینکه جوانان مستعد دیلم شایسته برخورداری از امکانات آموزشی در زادگاه خود هستند و هیچ کمکاری در این زمینه پذیرفتنی نیست،افزود: مجموعه فرمانداری دیلم در کنار مردم و مسئولان دانشگاه پیامنور استان، پیگیریهای لازم را برای رفع مشکلات، راه اندازی مجدد و تقویت این مرکز علمی انجام خواهد داد.
در این نشست، مسائل و مشکلات دانشگاه پیامنور واحد دیلم مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم احیای این مرکز علمی و بازگرداندن جایگاه واقعی آن تأکید شد.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی مشترک با حضور مسئولان شهرستان و نمایندگان دانشگاه پیامنور استان برای بررسی راهکارهای اجرایی و ارائه پیشنهادات عملی در خصوص احیای دانشگاه پیامنور واحد دیلم تشکیل شود.
