فرزندی پور: برخورد ۲خودرو سواری در کاشان ۸ مصدوم داشت 

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فرزندی پور عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عصر امروز، برخورد خودرو سمند و ساینا در محور مشهد اردهال حد فاصل روستای حسنارود، به مرکز ارتباطات گزارش شد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار آمبولانس از پایگاه های سادیان، حسنارود، ازران والزهرا که در مراسم سنتی قالیشویان مشهداردهال استقرار داشتند، به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: در پی این حادثه هشت سرنشین مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط همکاران فوریت های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستان بهشتی منتقل شدند.