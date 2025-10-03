  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷

فرزندی پور: برخورد ۲خودرو سواری در کاشان ۸ مصدوم داشت 

کاشان- رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: در برخورد ۲ خودروی سواری در عصر روز جمعه در کاشان هشت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد فرزندی پور عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عصر امروز، برخورد خودرو سمند و ساینا در محور مشهد اردهال حد فاصل روستای حسنارود، به مرکز ارتباطات گزارش شد.

وی تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، چهار آمبولانس از پایگاه های سادیان، حسنارود، ازران والزهرا که در مراسم سنتی قالیشویان مشهداردهال استقرار داشتند، به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: در پی این حادثه هشت سرنشین مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط همکاران فوریت های پزشکی، جهت ادامه درمان به بیمارستان بهشتی منتقل شدند.

