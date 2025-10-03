https://mehrnews.com/x39ccs ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰ کد خبر 6610415 استانها قم استانها قم ۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰ آیین شمعدان گردانی خادمان در شام رحلت حضرت معصومه(س) قم- آیین شمعدان گردانی خادمان در شام رحلت حضرت معصومه(س) با حضور خادمان و زائران در صحن امام رضا(ع) برگزار شد. دریافت 16 MB کد خبر 6610415 مهدی بخشی سورکی کپی شد مطالب مرتبط آیین شمعدان گردانی خادمان در شام رحلت حضرت معصومه(س) آغاز شد برپایی کاروان علمها در روز ارتحال حضرت معصومه(س) در قم سه باب از درهای بهشت به قم و حرم حضرت معصومه(س) اختصاص دارد عزاداری اهالی دیوانیه عراق در قم چهار امام معصوم به زیارت حضرت معصومه(س) سفارش کردند برچسبها قم حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شمعگردانی
