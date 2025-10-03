  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۰

آیین شمعدان گردانی خادمان در شام رحلت حضرت معصومه(س)

قم- آیین شمعدان گردانی خادمان در شام رحلت حضرت معصومه(س) با حضور خادمان و زائران در صحن امام رضا(ع) برگزار شد.

کد خبر 6610415
مهدی بخشی سورکی

