مهدی پازوکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خبرها از روند امدادرسانی به سرنشینان بالگرد حادثه‌دیده در ارتفاعات اشترانکوه گفت: نیروهای امداد نجات به منطقه رسیده‌اند و در حال انجام کارهای امدادی هستند.

وی افزود: با تیم پروازی استان مرکزی و همچنین تیم پروازی اورژانس لرستان هماهنگ کرده‌ایم تا سرنشینان بالگرد حادثه‌دیده در ارتفاعات اشترانکوه را به مراکز درمانی منتقل کنند.

به گزارش مهر، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه رخ داد. در پی اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سن‌بران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.

مهدی پازوکی، مسئول عملیات هلال احمر به مهر اعلام کرد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، این هواپیما دچار سانحه شد.

در این حادثه دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست داد. سایر سرنشینان زخمی شده‌اند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شده‌اند تا تیم‌های امدادی اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.

محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلال احمر لرستان نیز اعلام کرد که تاکنون ۱۰ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد.