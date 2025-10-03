شیخیانی: خدمات آموزشی و درمانی به مهاجرین خارجی استان بوشهر ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شیخیانی، جمعه شب در دیدار با رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جنوب کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای پیشرو جهان در ارائه فرصت‌ها و خدمات اجتماعی و اقتصادی به جامعه مهاجرین است.

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری بوشهر با تأکید بر خدمات شایسته دولت به مهاجرین خاطرنشان کرد: لازم است نقش حمایتی و اثرگذاری کمیساریا در اجرای پروژه‌های آموزشی، فرهنگی و درمانی استان بیش از پیش تقویت شود.

رزا میناسیان، رئیس دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جنوب کشور ضمن قدردانی از خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان بیان کرد: استان بوشهر امکانات و ظرفیت‌های مناسبی برای اقامت و ارائه خدمات به پناهندگان فراهم کرده است.

وی در جریان سفر دو روزه خود به بوشهر، از پروژه‌های مشترک کمیساریا و شرکای اجرایی آن در استان، از جمله بخش‌های بیمه‌ای، فنی و حرفه‌ای، دفتر پیشخوان و کمیته حل اختلاف اتباع خارجی بازدید به عمل آورد.