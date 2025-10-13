به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبدالهیاصل، در پنل «چالشهای زنجیره تأمین دارو پس از اسنپبک»، گفت: ذخایر استراتژیک دارو در کشور برقرار است و شرایط فعلی تفاوت قابل توجهی با گذشته ندارد.
وی افزود: چالشهای کنونی در زنجیره تأمین دارو، موضوع تازهای نیست و بسیاری از محدودیتها و مشکلات از سالهای گذشته نیز وجود داشته است.
عبداللهی اصل با عنوان این مطلب که فهرست ذخایر استراتژیک دارو با مشاوره گروههای بالینی و فارماکولوژی تهیه شده است، ادامه داد: این فهرست، ترکیبی از ملزومات حیاتی تولید داروها را شامل میشود.
وی تاکید کرد: ذخایر استراتژیک دارو در شرایط بحران مورد استفاده قرار میگیرند و بنابراین اگر بتوانیم در شرایط فعلی نیازها را تأمین کنیم، در شرایط بحرانیتر نیز قادر به این کار خواهیم بود.
مدیرکل دارو به تأثیر اسنپبک اشاره کرد و گفت: اسنپبک در صنعت دارو یک رویداد قابل توجه است، اما بزرگترین ویژگی آن این است که چالشهای آن جدید نیستند و بسیاری از محدودیتهای تولید و واردات مواد اولیه، پیش از این نیز وجود داشته است.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که با هماهنگی نهادهای مختلف و همکاری میان بخشهای دولتی و خصوصی، صنعت دارو میتواند بحرانها را مدیریت کرده و نیازهای داخلی را تأمین کند.
عبداللهی اصل گفت: در شرایط فعلی، اولویت تمامی نهادها و سازمانها تأمین دارو و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است. برخلاف شرایط عادی که هر بخش اولویتهای خود را دارد، اکنون همراهی و تمرکز همگانی بر تأمین داروهای حیاتی ایجاد شده است.
