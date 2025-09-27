دستگزار: مساجد نقش محوری در نشر ارزش های دفاع مقدس دارند

اسماعیل دستگزار، در گفت وگو با خبرنگار مهر با تشریح نقش مساجد در دفاع مقدس، اظهار کرد: مسجد، محل پیوند نسل دیروز و امروز با فرداست و مساجد نقش مهمی در نشر ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال پیام شهیدان به نسل جدید دارند.

وی افزود: نگاهی گذرا به دوران انقلاب اسلامی، نشان می‌دهد که مردم حقایق انقلاب و حوادث جهانی را از طریق مساجد دنبال می‌کردند. مسئولان و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی انقلاب، از طریق مساجد با مردم ارتباط داشتند و مطالب گفتنی را به مردم منتقل می‌کردند.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) لاهرود بیان کرد: در دوران دفاع مقدس هم حوادث جبهه‌ها و پیامدهای سیاسی و اجتماعی عملیات رزمندگان، بیش‌تر از تریبون‌های مساجد برای مردم تبیین می‌شد؛ حتی فرماندهان مؤثر دفاع مقدس پس از انجام عملیات‌های مهم، در مساجد حضور پیدا می‌کردند و درباره دستاوردهای آن به ویژه تأثیر آن در تحولات منطقه‌ای و جهانی سخن می‌گفتند و مردم هم سخنان پرشور آنان را به عنوان سفیران صادق دفاع مقدس، به جان و دل می‌سپردند و برای دیگران نقل می‌کردند.

دستگزار با اشاره به جمع آوری کمک‌های مردمی توسط مساجد، گفت: مساجد در دوران دفاع مقدس از جمله مراکز مهم اعلام اقلام مورد نیاز جبهه‌ها و نیز محل جمع آوری کمک‌های مردمی بودند. صرف نظر از ارزش مادی کمک‌های مردمی که در خور توجه است، حضور معنوی آحاد مختلف مردم در امر کمک رسانی به جبهه‌ها شگفت انگیزترین جلوه‌های ایثار و حماسه این ملت در تاریخ دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: مساجد پس از دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی در نشر ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال پیام شهیدان پیدا کردند. برگزاری مراسم سالگرد شهدا، برپایی نمایشگاه‌ها، تهیه روزنامه‌های دیواری و تبلیغات عمومی، از جمله فعالیت‌های مساجد پس از دفاع مقدس محسوب می‌شود.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) لاهرود ادامه داد: شهیدان گرانقدر درباره مسجد سفارش‌های فراوان نموده‌اند؛ از آن جمله، راه ما را با حضور در مساجد ادامه دهید، نام و خاطره ما را در مساجد زنده نگه دارید، زیرا ما در مساجد با حقایق دین و عاشورا آشنا شدیم.

دستگزار تاکید کرد: با توجه به سفارش‌های شهدای والامقام، متولیان امور باید مساجد را همان گونه که در دوران دفاع مقدس محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی مربوط به جنگ بود، اینک نیز مرکز اصلی نشر ارزش‌های دفاع مقدس بدانند و با برنامه ریزی درست و بلند مدت، نقش مساجد را در تداوم راه شهیدان نهادینه کنند.

وی گفت: همان گونه که مساجد در پیدایش ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس نقش قابل توجهی داشتند، اینک در حفظ و نشر ارزش‌ها و حماسه‌های دوران دفاع مقدس هم نقش کلیدی و حساسی به عهده دارند، از این رو برای آنکه مساجد در این زمینه به کارآمدی خود برسند، لازم است کارهای فرهنگی و تبلیغات دینی با محوریت مساجد انجام شود

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم خراسانی (ع) لاهرود با تاکید به اینکه مسجد را باید مرکز مطالبات مردم بدانیم، بیان کرد: وقتی مسجد به عنوان بنیادی‌ترین نهاد دینی و مدنی تحکیم یابد، آحاد مردم به مساجد هجوم می‌آورند، زیرا در کنار نیازهای معنوی و عبادی، مطالبات مادی و روزمره خود را نیز از طریق مساجد تأمین شده می‌دانند.

دستگزار، مسجد را محل پیوند نسل دیروز و امروز با فردا دانست و افزود: مساجد، همان طور که خانه رزمندگان و شهیدان در دوران دفاع مقدس بودند، امروز بهترین کانون دینی و فرهنگی برای نشر ارزش‌ها و اهداف والای آنان به حساب می آیند. بنابراین مساجد را به عنوان مجاری انتقال ارزش‌های دفاع مقدس باید مورد توجه مضاعف قرار دهیم و استعدادهای هنری و ادبی نسل جوان و نمازگزاران خلاق را در مساجد بیش از پیش شکوفا کنیم که درحقیقت پیوندی جاودانه بین نسل امروز و فردا و ارزش‌های دفاع مقدس ایجاد خواهد کرد.