نفت برنت ۶۴ دلار و ۵۳ سنت

به گزارش خبرنگار مهر خبر افزایش احتمالی عرضه نفت ائتلاف اوپک پلاس قیمت نفت را ۸.۱ درصد طی یک هفته گذشته کاهش داده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۲ سنت معادل ۰.۶۶ درصد افزایش به ۶۴ دلار و ۵۳ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۴۰ سنت معادل ۰.۶۶ درصد افزایش ۶۰ دلار و ۸۸ سنت معامله میشود.
نفت برنت ۸.۱ درصد طی یک هفته گذشته کاهش قیمت داشته که بیشترین کاهش هفتگی طی ۳ ماه گذشته بودهاست. قیمت نفت آمریکا هم ۷.۴ درصد در هفته گذشته پایین آمدهاست.بازار جهانی نفت طی هفته گذشته با فشار سنگین ناشی از گمانهزنی در مورد افزایش عرضه از سوی ائتلاف اوپکپلاس مواجه شد. کاهش ۸.۱ درصدی قیمت نفت برنت و افت ۷.۴ درصدی نفت آمریکا در این بازه، بزرگترین افت هفتگی در سهماه اخیر را رقم زد. در گذشته نیز تصمیمات اوپکپلاس ـ بهویژه تنش میان رویکرد افزایشی عربستان و احتیاط روسیه ـ نقش تعیینکنندهای در مسیر قیمتها داشته است. همزمان، بازگشت صادرات نفت از خط لوله عراق-کردستان به ترکیه پس از بیش از دو سال توقف، بخشی از عرضه متوقفشده را به بازار برمیگرداند و فشار مضاعفی بر قیمتها وارد میکند. شرایط فصلی مانند کاهش تقاضا در پاییز و فصل تعمیرات پالایشگاهی، مشابه سالهای قبل، در کنار تحولات ژئوپلیتیک ـ از جنگ غزه تا موضعگیریهای آمریکا ـ فضای معاملهگران را محتاط کرده است. تجربه بازار نشان میدهد که ترکیب افزایش عرضه و کاهش مصرف معمولاً مسیر نزولی قیمتها را تثبیت میکند مگر آنکه رویدادی غیرمنتظره عرضه جهانی را مختل کند.
