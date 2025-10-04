زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی حمیل در استان کرمانشاه را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در ساعت ۸ و ۳ دقیقه به وقت محلی، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ در مقیاس ریشتر حوالی شهر حمیل در استان کرمانشاه را لرزاند.
این زمینلرزه در طول جغرافیایی ۴۶.۶۹ و عرض جغرافیایی ۳۳.۹۶ به وقوع پیوسته و عمق کانون آن ۱۳ کیلومتر از سطح زمین گزارش شده است.
نزدیکترین شهر به کانون زمینلرزه، شهر حمیل با فاصله ۷ کیلومتری بوده و پس از آن اسلامآباد غرب با ۲۲ کیلومتر و سرابله از توابع استان ایلام با فاصله ۲۴ کیلومتر در محدوده احساس این لرزش قرار گرفتهاند. همچنین مراکز استانهای ایلام با فاصله ۴۳ کیلومتر و کرمانشاه با فاصله ۵۶ کیلومتر از کانون زلزله، از دیگر نقاطی بودهاند که این زمینلرزه در آنها احساس شد.
تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زلزله اعلام نشده است.
