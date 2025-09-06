  1. استانها
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۷

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ حوالی تازه‌آباد کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه – زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۱ ریشتر حوالی تازه‌آباد در استان کرمانشاه به وقوع پیوست. این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۳.۱ ریشتر شامگاه شنبه ۱۵ شهریورماه در حوالی تازه‌آباد استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زمین‌لرزه ساعت ۲۱:۰۱ دقیقه شب به وقت محلی در موقعیت جغرافیایی با طول ۴۶.۳۲ و عرض ۳۴.۷۵ درجه ثبت شد. بزرگی زمین‌لرزه ۳.۱ در مقیاس ریشتر و عمق آن ۱۰ کیلومتر اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، کانون این زمین‌لرزه در ۱۵ کیلومتری شهر تازه‌آباد، ۱۶ کیلومتری جوانرود و ۲۴ کیلومتری شاهو در استان کرمانشاه قرار داشته است. همچنین این رخداد لرزه‌ای در فاصله ۸۳ کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و ۸۷ کیلومتری مرکز استان کردستان، شهر سنندج، به ثبت رسیده است.

به گفته کارشناسان، شدت این زمین‌لرزه به دلیل کوچک بودن، در حد احساس شدن خفیف در مناطق نزدیک به کانون بوده و گزارشی از خسارت‌های احتمالی تاکنون مخابره نشده است.

