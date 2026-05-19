  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۶

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری چغامیش را لرزاند

زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری چغامیش را لرزاند

اهواز - زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری حوالی چغامیش در شهرستان دزفول را به لرزه درآورد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۳:۵۵:۰۱ دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در حوالی چغامیش از توابع استان خوزستان به ثبت رسید.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت طول جغرافیایی ۴۸.۵۸ و عرض جغرافیایی ۳۲.۲۳ درجه رخ داده است.

نزدیک‌ترین شهر به کانون این زمین‌لرزه شهر چغامیش در فاصله سه کیلومتری است و شهرهای میانرود در ۱۴ کیلومتری و گتوند در ۲۱ کیلومتری دیگر نقاط نزدیک به این رخداد لرزه‌ای گزارش شده‌اند.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا مراکز استان‌ها ۱۰۱ کیلومتر تا اهواز و ۱۴۱ کیلومتر تا خرم‌آباد اعلام شده است

.

کد مطلب 6835297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها