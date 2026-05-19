به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، زمین‌لرزه‌ای به بزرگای ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۳:۵۵:۰۱ دوشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه در حوالی چغامیش از توابع استان خوزستان به ثبت رسید.

این زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در موقعیت طول جغرافیایی ۴۸.۵۸ و عرض جغرافیایی ۳۲.۲۳ درجه رخ داده است.

نزدیک‌ترین شهر به کانون این زمین‌لرزه شهر چغامیش در فاصله سه کیلومتری است و شهرهای میانرود در ۱۴ کیلومتری و گتوند در ۲۱ کیلومتری دیگر نقاط نزدیک به این رخداد لرزه‌ای گزارش شده‌اند.

همچنین فاصله کانون این زمین‌لرزه تا مراکز استان‌ها ۱۰۱ کیلومتر تا اهواز و ۱۴۱ کیلومتر تا خرم‌آباد اعلام شده است

