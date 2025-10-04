عملیات احداث مسجد روستای گزشاهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه عملیات احداث مسجد امیرالمؤمنین (ع) در روستای حسین‌آباد گزشاهان، با حضور اهالی و خیرین و همراهی امام جمعه شهرستان دلگان، آغاز شد.

این اقدام خداپسندانه که با همت والای مردم و مساعدت یکی از نیکوکاران میسر شد، همزمان با ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) به مرحله اجرا درآمد.

امام جمعه دلگان، در این مراسم با تقدیر از مشارکت گسترده مردم، اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر اهالی روستا، تلاش‌ها به ثمر نشست و عملیات احداث مسجد آغاز شد.

حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری افزود: ساخت این مسجد با تلاش و همت و کمک اهالی این منطقه است. این حضور، همفکری و همراهی باعث شد تا در روز وفات کریمه اهل بیت (س)، شاهد آغاز این کار خیر باشیم.