به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخالاسلام، صبح شنبه، در آئین «جشن ملی غنچهها» که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مسئولان در شهرقدس برگزار شد، اظهار کرد: تمام تلاش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر این است که بیش از ۹۰۰ هزار نوآموز پیشدبستانی را تحت پوشش خدمات آموزشی و تربیتی قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت دوران پیشدبستانی در شکلگیری شخصیت کودکان، افزود: برنامهریزیهای این سازمان با هدف ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در سنین پایه صورت گرفته و تلاش میشود همه کودکان در سراسر کشور از فرصت برابر آموزشی بهرهمند شوند.
