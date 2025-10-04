به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام، صبح شنبه، در آئین «جشن ملی غنچه‌ها» که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مسئولان در شهرقدس برگزار شد، اظهار کرد: تمام تلاش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر این است که بیش از ۹۰۰ هزار نوآموز پیش‌دبستانی را تحت پوشش خدمات آموزشی و تربیتی قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت دوران پیش‌دبستانی در شکل‌گیری شخصیت کودکان، افزود: برنامه‌ریزی‌های این سازمان با هدف ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در سنین پایه صورت گرفته و تلاش می‌شود همه کودکان در سراسر کشور از فرصت برابر آموزشی بهره‌مند شوند.