  1. استانها
  2. تهران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

شیخ الاسلام: خدمت‌رسانی به ۹۰۰ هزار نوآموز در دستور کار است

شیخ الاسلام: خدمت‌رسانی به ۹۰۰ هزار نوآموز در دستور کار است

قدس- معاون وزیر و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: بیش از ۹۰۰ هزار نوآموز پیش‌دبستانی تحت پوشش خدمات آموزشی قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام، صبح شنبه، در آئین «جشن ملی غنچه‌ها» که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مسئولان در شهرقدس برگزار شد، اظهار کرد: تمام تلاش سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر این است که بیش از ۹۰۰ هزار نوآموز پیش‌دبستانی را تحت پوشش خدمات آموزشی و تربیتی قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت دوران پیش‌دبستانی در شکل‌گیری شخصیت کودکان، افزود: برنامه‌ریزی‌های این سازمان با هدف ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در سنین پایه صورت گرفته و تلاش می‌شود همه کودکان در سراسر کشور از فرصت برابر آموزشی بهره‌مند شوند.

کد خبر 6610658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حنا FR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      دستشون دردنکنه بابت این خدمات

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها