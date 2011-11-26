باید اخلاق شهدا را در جامعه ترویج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی عصر شنبه به عنوان سخنران سومین یادواره شهدای گمنام شهر جدید پرند که در مصلای نماز جمعه این شهر برگزار شد، بیان کرد: امروز به جای اینکه سخن از فرد یا شخص شهید داشته باشیم باید اخلاق شهدا را در جامعه ترویج و تبلیغ کنیم.

وی با بیان اینکه باید معرفت ها را در زندگی خود قوی کرده و اخلاق شهدا را در زندگی ها پیاده کنیم، گفت: قرآن خواندن و با قرآن بودن انسان را شهید از دنیا می برد.

رفیعی شهید و شهادت را موضوعی عجیب خواند و تاکید کرد: بر خلاف کسانی که فکر می کنند شهادت تاسف دارد در فرهنگ دینی ما شهادت حسرت دارد و نباید به آن تاسف خورد.

خطیب مراسم سومین یادواره شهدای گمنام پرند با بیان اینکه بالاتر از هر خوبی، خوبی دیگری وجود دارد، گفت: در میان کارهای نیک، شهادت است که بالاتر از آن درجه و خوبی وجود ندارد، چرا که اولین قطره خونی که از شهید ریخته می شود هفت جایزه به او داده می شود و اولین آن صحبت مستقیم با خداوند است.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: مسیر شهادت تا بهشت آنقدر زیبا و جالب است که شهدا می گویند یک بار دیگر می خواهیم به دنیا بازگریم و وقتی از آنها سئوال می شود که چرا این خواسته را دارید در جواب می گویند تا یک بار دیگر شهید شویم.

رفیعی با اشاره به آیات متعدد قرآن مجید درخصوص ویژگی های رزمندگان و شهدا، آیه 146 از سوره آل عمران را یادآور شد و پنج ویژگی رزمندگان و شهدا را تشریح کرد.

شهدایی مانند صیاد و بابایی غرق در خدا بودند

وی ادامه داد: در این آیه خداوند می فرماید: انبیای خدا، رزمندگانی در کنار خود داشتند که دارای پنج ویژگی هستند و اولین آن (ربیون) است، یعنی آنها فانی در خداوند بودند.

رفیعی با بیان اینکه چنین ویژگی هایی در شهیدان هشت سال دفاع مقدس کشورمان به وفور وجود داشت، خاطراتی از شهیدان صیاد و بابایی عنوان کرد و خطاب به حضار به خصوص جوانان گفت: بیایید در زندگی غرق در خدا باشیم.

هیچگاه سستی در عزم و اراده رزمندگان راه نداشت

خطیب مراسم سومین یادواره شهدای گمنام پرند، ویژگی دوم رزمندگان و شهدا را (فماوهنوا) سست نبودن و عزم و اراده قوی آنها نام برد و عنوان کرد: عزم و اراده رزمندگان هیچگاه سست نبود، عزم راسخ شهدا بود که گاه برای از دست ندادن یک معبر یا حفظ یک مسیر و پایگاهی مهم تا آخرین نفر مقاومت کرده و با عزم و اراده خود آن ماموریت را به انجام می رساندند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به امان نامه ای که شمر نزد حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم علیه السلام آورد و از او خواست که از حسین علیه السلام دست بردارد و او را ترک کند، گفت: این عزم و اراده عباس بود که باعث شد دست رد به سینه شمر زده و حسین را تنها نگذارد.

بیشتر گرفتاری ها ناشی از ضعف در عزم و اراده است

وی در این خصوص خاطره ای از شهید زین الدین را یادآور شد و ادامه داد: بیشتر گرفتاری ها ناآشنایی با گناه نیست، ضعف عزم و اراده در ترک گناه است، چنانچه بیشتر ما گناه را می شناسیم اما اراده ای وجود ندارد که ما را از گناه بازدارد.

رفیعی ویژگی سوم رزمندگان را (وماضعفوا) این گونه تشریح کرد که رزمندگان و شهدا ضعف نداشتند چنانچه در شب عاشورا امام حسین به خیلی ها گفت که بروید و به بچه های مسلم هم گفت از شما خانواده، خود مسلم کافی است برای ما، شما بروید که آنها در جواب گفتند: آقا و مولای ما، ما می مانیم تا در رکاب و راه تو به شهادت برسیم، (ومااستکانوا) استکانه ویژگی چهارم رزمندگان و شهدا بود که خطیب مراسم سومین یادواره شهدای گمنام پرند یادآور شد و تاکید کرد: آنها در برابر دشمن با زاری و خواری تسلیم نمی شوند چنانچه در دفاع مقدس نمونه های زیادی از آن را مشاهده کردیم.

وی در تشریح ویژگی های رزمندگان و شهدا (صابرین) صبر و بردباری را پنجمین ویژگی آنها نام برد و اظهار امیدواری کرد که تا این ویژگی ها را در زندگی خود به کار گیریم تا با شهدا محشور شویم.

رفیعی همچنین با بیان اینکه انسان چه کاری انجام بدهد تا شهید از دنیا برود به حکمت 283 از نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: کسی که در رختخواب بمیرد اما دارای سه ویژگی، شناخت خدا، پیامبر و اهل بیت باشد و آنها را بشناسد، شهید است.

حجت الاسلام محمد خدیری امام جمعه پرند هم در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از عموم شرکت کنندگان و مسئولان شهری، اظهار امیدواری کرد که تا شهدا همه ما را مورد شفاعت خود قرار دهند.

وی با اشاره به شهدای غدیر و حادثه انفجار پادگان سپاه در ملارد، شهادت شهیدان "عباس و ابوالفضل ادگی" را به خانواده آنها تبریک و تهنیت گفت و ادامه داد: این روزها کاروان حسین علیه السلام به کربلا نزدیک می شود و محرم فرا رسید، باشد که در این مسیر مورد توصیه شهدای عزیز به سرور و سالار شهیدان باشیم و عزاداری های ما نسبت به محرم سال های گذشته باشکوه تر و بهتر باشد.

مراسم سومین یادواره شهدای شهر جدید پرند که پنج شنبه شب با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده معظم شهدا، روحانیون و مسئولان شهرستان رباط کریم و شهر پرند در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام، مصلای نماز جمعه پرند برگزار شد با ذکر مناقب اهل بیت و مرثیه سرایی و مداحی توسط "مشکینی" از پیرغلامان اهل بیت علیهم السلام پایان یافت.