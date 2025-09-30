  1. استانها
  2. کرمان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان: تنبیه بدنی دانش‌آموزان در مدارس ممنوع است

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر ممنوعیت کامل تنبیه‌ بدنی و سوء رفتار با دانش‌آموزان در مدارس، از برخورد قانونی با عوامل خاطی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس گفت: هرگونه تنبیه‌بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموزان تحت هر شرایطی ممنوع بوده و با متخلفان طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد. وی افزود: مدیران مدارس موظف‌اند همکاران خود را نسبت به ضوابط انضباطی و ممنوعیت اعمال خشونت آگاه سازند.

وی با بیان اینکه در قوانین بالادستی از جمله قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی مصادیق سوء رفتار گفته شده است افزود: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی ضرب و جرح، محبوس‌کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان، یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی، که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد نوعی مصادیق سوءرفتار می باشد که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

وی تأکید کرد: هیچیک از عوامل آموزشی و تربیتی مدرسه، از جمله معلمان، مدیران و معاونان، حق اعمال تنبیه‌بدنی ندارند و در صورت وقوع چنین مواردی، علاوه بر رسیدگی در هیئت‌های تخلفات اداری، امکان پیگیری قضایی با شکایت اولیاء وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکه توهین لفظی نیز مصداق سوءرفتار محسوب می‌شود، گفت: هدف از تنبیه در آیین‌نامه اجرایی، آگاهی‌بخشی و اصلاح رفتار دانش‌آموزان است، نه اعمال خشونت، وعوامل مدرسه باید با گفت‌وگو و توجیه، دانش‌آموزان را نسبت به خطاهایشان آگاه کنند.

فرحبخش، افزود: والدین می‌توانند ابتدا موضوع را با مدیر مدرسه مطرح کرده و در صورت عدم رسیدگی، از طریق ادارات آموزش و پرورش و واحدهای ارزیابی و شکایات استان پیگیری کنند.

وی ادامه داد: برخوردهای قانونی شامل تذکر، اخطار، درج در پرونده، اخراج و انفصال از خدمت خواهد بود و در مواردی که تخلف جنبه مجرمانه داشته و منجر به آسیب جسمی دانش‌آموز شود، فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

