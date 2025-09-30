به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ماده ۸۱ آیین‌نامه اجرایی مدارس گفت: هرگونه تنبیه‌بدنی و سوءرفتار با دانش‌آموزان تحت هر شرایطی ممنوع بوده و با متخلفان طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد. وی افزود: مدیران مدارس موظف‌اند همکاران خود را نسبت به ضوابط انضباطی و ممنوعیت اعمال خشونت آگاه سازند.

وی با بیان اینکه در قوانین بالادستی از جمله قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی مصادیق سوء رفتار گفته شده است افزود: هرگونه فعل یا ترک فعل عمدی ضرب و جرح، محبوس‌کردن، سوءاستفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان، یا قرار دادن او در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از کمک به وی، که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد نوعی مصادیق سوءرفتار می باشد که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.

وی تأکید کرد: هیچیک از عوامل آموزشی و تربیتی مدرسه، از جمله معلمان، مدیران و معاونان، حق اعمال تنبیه‌بدنی ندارند و در صورت وقوع چنین مواردی، علاوه بر رسیدگی در هیئت‌های تخلفات اداری، امکان پیگیری قضایی با شکایت اولیاء وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان با بیان اینکه توهین لفظی نیز مصداق سوءرفتار محسوب می‌شود، گفت: هدف از تنبیه در آیین‌نامه اجرایی، آگاهی‌بخشی و اصلاح رفتار دانش‌آموزان است، نه اعمال خشونت، وعوامل مدرسه باید با گفت‌وگو و توجیه، دانش‌آموزان را نسبت به خطاهایشان آگاه کنند.

فرحبخش، افزود: والدین می‌توانند ابتدا موضوع را با مدیر مدرسه مطرح کرده و در صورت عدم رسیدگی، از طریق ادارات آموزش و پرورش و واحدهای ارزیابی و شکایات استان پیگیری کنند.

وی ادامه داد: برخوردهای قانونی شامل تذکر، اخطار، درج در پرونده، اخراج و انفصال از خدمت خواهد بود و در مواردی که تخلف جنبه مجرمانه داشته و منجر به آسیب جسمی دانش‌آموز شود، فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.