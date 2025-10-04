چرا واردات محصولات کشاورزی در عراق ممنوع شد؟

فرزاد پیلتن دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از سوی عراق گفت: این سیاستی است که دولت عراق از حدود ۱۰ سال پیش اتخاذ کرده و در راستای حمایت از تولید داخل، بهویژه در بخش کشاورزی، اجرا میشود. بر اساس این سیاست، ممنوعیتها یا محدودیتهای فصلی برای واردات محصولات کشاورزی از دیگر کشورها اعمال میشود.
وی افزود: این موضوع مختص جمهوری اسلامی ایران نیست و همه کشورهایی که محصولات کشاورزی به عراق صادر میکنند، با چنین ممنوعیتها و محدودیتهایی که معمولاً فصلی هستند، مواجهاند.
پیلتن ادامه داد: در یکی دو سال گذشته، اقلیم کردستان عراق نیز در جهت یکپارچهسازی مقررات صادرات و واردات با دولت مرکزی حرکت کرده است. بنابراین، قابل انتظار بود که اقلیم کردستان هم در هماهنگی با سیاستهای بغداد اقدام مشابهی انجام دهد و محدودیتهایی برای واردات هندوانه اعلام کند.
مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با بحث مکانیسم ماشه ندارد. همانطور که عرض کردم، سیاستی داخلی در کشور عراق است که از سالها پیش آغاز شده و هدف اصلی آن حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.
پیلتن گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت محصولات کشاورزی در عراق با بخشهایی از جنوب و غرب کشور ما همزمان است، دولت عراق برای حمایت از تولیدکنندگان خود این سیاست را دنبال میکند. بنابراین، ارتباطی میان این تصمیم و موضوع مکانیسم ماشه وجود ندارد.
