  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

چرا واردات محصولات کشاورزی در عراق ممنوع شد؟

چرا واردات محصولات کشاورزی در عراق ممنوع شد؟

دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: سیاست ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی در عراق از ۱۰ سال پیش و برای حمایت از تولید داخل آغاز شده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد.

فرزاد پیلتن دستیار رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ممنوعیت واردات محصولات کشاورزی از سوی عراق گفت: این سیاستی است که دولت عراق از حدود ۱۰ سال پیش اتخاذ کرده و در راستای حمایت از تولید داخل، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اجرا می‌شود. بر اساس این سیاست، ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌های فصلی برای واردات محصولات کشاورزی از دیگر کشورها اعمال می‌شود.

وی افزود: این موضوع مختص جمهوری اسلامی ایران نیست و همه کشورهایی که محصولات کشاورزی به عراق صادر می‌کنند، با چنین ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که معمولاً فصلی هستند، مواجه‌اند.

پیلتن ادامه داد: در یکی دو سال گذشته، اقلیم کردستان عراق نیز در جهت یکپارچه‌سازی مقررات صادرات و واردات با دولت مرکزی حرکت کرده است. بنابراین، قابل انتظار بود که اقلیم کردستان هم در هماهنگی با سیاست‌های بغداد اقدام مشابهی انجام دهد و محدودیت‌هایی برای واردات هندوانه اعلام کند.

مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت تأکید کرد:‌ این موضوع هیچ ارتباطی با بحث مکانیسم ماشه ندارد. همان‌طور که عرض کردم، سیاستی داخلی در کشور عراق است که از سال‌ها پیش آغاز شده و هدف اصلی آن حمایت از تولید و اشتغال داخلی است.

پیلتن گفت: با توجه به اینکه فصل برداشت محصولات کشاورزی در عراق با بخش‌هایی از جنوب و غرب کشور ما هم‌زمان است، دولت عراق برای حمایت از تولیدکنندگان خود این سیاست را دنبال می‌کند. بنابراین، ارتباطی میان این تصمیم و موضوع مکانیسم ماشه وجود ندارد.

کد خبر 6610708
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
      1 0
      پاسخ
      خدا را شکر که عراق این قانون را تصویب کرد. وگرنه قیمت ها در ایران از این هم فراتر می رفت.

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها