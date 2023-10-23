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۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

واردات برخی محصولات کشاورزی به عراق موقتا ممنوع شد

واردات برخی محصولات کشاورزی به عراق موقتا ممنوع شد

عراق ورود برخی محصولات کشاورزی مانند گوجه فرنگی، خیار و هندوانه را به این کشور به طور موقت ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد پیلتن مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: بر اساس اعلام بخش رایزنی بازرگانی سفارت عراق در تهران، دولت این کشور در راستای حمایت از تولیدات داخلی خود، ورود برخی محصولات کشاورزی مانند گوجه فرنگی، خیار و هندوانه را به این کشور به طور موقت ممنوع اعلام کرده و همچنین بر تداوم ممنوعیت واردات سیب زمینی به این کشور تا اطلاع ثانوی تاکید کرده است.

وی گفت: صادرات ایران به عراق طی نیمه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده که حدود ۲۰ درصد آن شامل محصولات کشاورزی بوده است.

کد مطلب 5919465
سمیه رسولی

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