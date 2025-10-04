به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولان، اساتید دانشگاه و نخبگان استان کرمانشاه، مراسم معارفه شهرام فتاحی به عنوان رئیس دانشکده حکمرانی و قانون‌گذاری و دبیر اندیشکده حکمرانی استان برگزار شد.

در این مراسم، شهرام فتاحی به عنوان رئیس دانشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان کرمانشاه معرفی شد. وی از اساتید برجسته دانشگاه با سوابق درخشان علمی و آموزشی است و تجربه‌های ارزشمندی در حوزه مدیریت و آموزش عالی دارد. سخنرانان جلسه تأکید کردند که حضور فتاحی می‌تواند نقش مؤثری در رسیدن به چشم‌اندازهای کلان و اهداف راهبردی استان ایفا کند.

در ادامه جلسه، مسئولان با اشاره به اهداف اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری، این نهاد را مجموعه‌ای پژوهشی و مشورتی دانستند که با هدف ارتقای فرآیند حکمرانی و قانون‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در استان‌ها ایجاد شده است.

به گفته مسئولان، این اندیشکده می‌تواند با تمرکز بر کارآمدسازی حکمرانی، ارائه تحلیل‌های تخصصی و ایجاد شبکه‌ای نخبگانی، فاصله میان پژوهش‌های علمی و مدیریت اجرایی را کاهش دهد و زمینه تقویت پیوند پژوهش و اجرا را فراهم کند.