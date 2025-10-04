  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

حکمت و فلسفه‌های مضاف چه نسبتی با تولید علوم انسانی دارند؟

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های «الگوی امتداد حکمت» مدرسه فقهی امیرالمؤمنین(ع) با موضوع «نسبت‌سنجی امتداد حکمت و فلسفه‌های مضاف در تولید علوم انسانی» برگزار می‌شود.

در این نشست که با سخنرانی حجت‌الاسلام مجتبی مصباح همراه است، مباحثی پیرامون ارتباط امتداد حکمت اسلامی با فلسفه‌های مضاف و نقش آن در تولید علوم انسانی اسلامی بررسی خواهد شد.

در این نشست که با سخنرانی حجت‌الاسلام مجتبی مصباح همراه است، مباحثی پیرامون ارتباط امتداد حکمت اسلامی با فلسفه‌های مضاف و نقش آن در تولید علوم انسانی اسلامی بررسی خواهد شد.

زمان برگزاری این برنامه دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ صبح و مکان آن مدرسه فقهی امیرالمؤمنین(ع) است.

علاقه‌مندان می‌توانند از اینجا به صورت مجازی در برنامه حضور یابند.

کد خبر 6610731
فاطمه علی آبادی

