بلوغ خیزش جهانی مستضعفین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی در یادداشتی نوشت: یکی از سایت‌های شناخته شده رژیم صهیونیستی ادعا کرده است که رژیم صهیونیستی در فلان موعد به ایران حمله خواهد کرد؛ ویژگی‌های پاسخ نظامی به چنین غلطی را در این ماه‌ها فرماندهان عزیز نیروهای مسلح ما بارها داده‌اند و نمی‌خواهم تکرار کنم، چون همان‌طور که فرماندهان تأکید کرده‌اند، شدت جواب ما تا پیاده نشود باورکردنی نخواهد بود. پاسخ سازمان‌های مقاومتی‌ها را هم نمی‌گویم.

اصلاً این تهدیدها را لایق پاسخ نمی‌دانم فقط می‌خواهم یک واقعیت مهم را برای مردم خودمان که طی ۴۶ سال گذشته پیوسته زیر این تهدیدها زندگی کرده و به این اراجیف عادت کرده و بی‌پایه بودن این‌گونه دعاوی از دشمن بزدل که سعی می‌کند با این شایعات روحیه خود را حفظ کند را عملاً آزموده‌اند و پیوسته نمونه‌ای از «ولاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون» بوده‌اند به فرض واقعیت داشتن این اکاذیب و جنگ‌های روانی که هر روز با تعیین تاریخ جدیدی تکرار می‌شود را مرور کنم.

خیزش بزرگ افکار عمومی جهان با فوران نفرت در میلیاردها نفر از مردم نسبت به رژیم صهیونی و آمریکا از اقوام و ادیان و جوامع مختلف از شرق تا غرب عالم به دنبال یک مرکز هدایت و فرماندهی در بستری طبیعی مردمی و دلچسب این جمعیت عظیم به‌دور از هر اجبار و اکراه می‌گردد تا بتواند با سازماندهی و تمرکز بخشی به این قدرت بی‌نظیر مردمی تکلیف خود را با پایگاه‌های جاسوسی، منافع اقتصادی و پایگاه‌های نظامی آمریکا و رژیم در سراسر عالم با استفاده از این برانگیختگی جهانی یکبار برای همیشه روشن کند و ملت‌ها را از شر آنها خلاص کند.

هر مرکز مهمی که هدف رژیم قرار گیرد چنانچه آن مرکز اراده و توان پاسخ شجاعانه نظامی داشته باشد با اولین موشکی که در جواب به تل‌آویو روی زمین بخواباند، عملاً این مرکز را لایق برای فرماندهی افکار عمومی برانگیخته به آزادگان جهان معرفی و تکلیف مردم به‌پاخاسته عالم را در انتخاب مشتاقانه مرکز فرماندهی خود روشن خواهد کرد.

حتی تکرار این تهدیدات بدون اقدام عملی همکار خودش را می‌کند و نوعی نشانی دادن این جایگاه فرماندهی به آزادگان جهان است؛ هرچند دشمن که از روز چهارم نبرد ۱۲ روزه برای آتش‌بس التماس می‌کرد جرئت تجاوز مجدد به ما را ندارد، اما این تهدیدها هم حتی اگر عملی شود هیچ خوفی ندارد.

انقلاب بزرگ امام خمینی (ره) دنیا را برای تحولات بزرگ آماده کرده است. بیداری بی‌سابقه و خیزش عظیم مستضعفین و موج عدالت‌خواهی جهانی در مقابل بی‌سابقه‌ترین جنایات و قساوت‌های آمریکا و رژیم صهیونی به‌ویژه کشتار بی‌رحمانه بیشتر از بیست هزار کودک مظلوم و بی‌گناه نزدیکی موعد انتقام الهی و تحقق عدالت جهانی را نوید می‌دهد در این مسیر هرچه پیش آید خوش آید؛ هرچند تلخی‌هایی را همراه داشته باشد، مصداقی خواهد بود از «الخیر فی ما وقع» و «ان مع العسر یسرا».