رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در مراسمی با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، مدیران قضایی و فرماندهان نظامی هرمزگان، حجت‌الاسلام مختار صادقی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی و از خدمات حبیب تکین که از سال ۱۳۹۷ عهده‌دار این مسئولیت بود، قدردانی شد.

حجت الاسلام صادقی پیش از این عهده دار مسئولیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان بود.