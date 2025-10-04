رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح هرمزگان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، مدیران قضایی و فرماندهان نظامی هرمزگان، حجتالاسلام مختار صادقی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی و از خدمات حبیب تکین که از سال ۱۳۹۷ عهدهدار این مسئولیت بود، قدردانی شد.
حجت الاسلام صادقی پیش از این عهده دار مسئولیت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان بود.
این مراسم با حضور حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، جمعی از مدیران قضایی و فرماندهان نظامی استان برگزار شد.
نظر شما