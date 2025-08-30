آغاز احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعد از ظهر شنبه در آئین افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کوکه از توابع شهرستان خمین اظهار کرد: این پروژه‌ها با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و در راستای تأمین تجهیزات لازم برای تیم‌های فوتبال لیگ برتر و تیم‌های پایه، در حال اجرا است.

وی افزود: در صورتی که دهیاری هر روستا زمین مورد نیاز را تأمین کند، اداره‌کل ورزش و جوانان از منابع مختلف و برنامه‌های مسئولیت‌های اجتماعی برای تأمین تجهیزات ورزشی ضروری اقدام خواهد کرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: پروژه احداث ۱۰۰ زمین چمن مصنوعی در استان مرکزی با هدف توسعه فوتبال در سطوح پایه، آغاز شده که این اقدام، گامی مؤثر در تقویت فوتبال استان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رشد ورزشکاران جوان است.

استاندار مرکزی به برگزاری اولین دوره مسابقات مینی فوتبال روستایی در کشور به میزبانی این استان اشاره کرد و گفت: برگزاری این مسابقات به‌عنوان نخستین تجربه از نوع خود در سطح کشور محسوب می‌شود و پیش‌بینی می‌شود که موجب جلب توجه بیشتر به ورزش روستایی و تیم‌های پایه شود.

وی ادامه داد: برای احداث زمین چمن مصنوعی در مجاورت سالن یادگار امام و سالن ۱۰۰۰ نفری، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از محل منابع مسئولیت اجتماعی نفت تخصیص داده شده است.

زندیه وکیلی بر لزوم تجهیز زمین‌های چمن مصنوعی به نورافکن و همچنین نقش حمایتی وزارت کار و رفاه اجتماعی در این خصوص تأکید کرد و گفت: این اقدامات نه تنها به ارتقای کیفیت بازی‌ها کمک می‌کند بلکه به توسعه ورزش در مناطق روستایی نیز می‌انجامد.