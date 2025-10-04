موسوی: صیانت از حقوق مردم و امنیت روانی جامعه اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین موسوی ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه با حضور دادستان کل کشور بر ارتقای اعتماد عمومی و صیانت از حقوق مردم به عنوان محور اصلی مأموریت دادستانی استان تأکید کرد و گفت:تمام تلاش ما بر اجرای دقیق سند تحول و تعالی قوه قضاییه متمرکز خواهد بود.

وی افزود: هدف اصلی ما ارتقای سطح اعتماد عمومی شهروندان به مجموعه دادگستری است و هر مسئول انقلابی کسی است که در جهت افزایش اعتماد مردم به نظام قدم بردارد؛ هر کس که باعث تضعیف این اعتماد شود حتی اگر با ظاهر انقلابی باشد، خائن است.

دادستان جدید گیلان همچنین رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه به پرونده‌ها را یکی از مؤلفه‌های اصلی جلب اعتماد عمومی دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم دادرسی عادلانه را برای تک‌تک شهروندان فراهم کنیم، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به طرز محسوسی تقویت خواهد شد.

موسوی با اشاره به وظایف دادستان در حوزه‌های مختلف از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، بهداشت عمومی، سرمایه‌گذاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: به عنوان مدعی‌العموم با قدرت پیگیر حقوق مردم خواهم بود و از مدیران اجرایی مطالبه‌گری می‌کنم.

وی ضمن تأکید بر نقش ضابطان قضایی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: حمایت از ضابطین افتخار ماست اما اجازه نخواهیم داد ضابط‌سالاری در مجموعه قضایی شکل بگیرد.

موسوی در پایان از مدیران اجرایی خواست از ظرفیت شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی برای حل مشکلات اجرایی بهره بگیرند و تأکید کرد: این شورا باید فعال‌تر شده و راه‌حل‌های مؤثر برای چالش‌های مدیریتی ارائه دهد.