شفافیت اطلاعات، رویکرد محوری بانک مسکن در تعامل با ذینفعان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، محسن کریمی عضو هیئت عامل بانک مسکن از موفقیت در برگزاری مجمع عمومی سالیانه بانک مسکن در سال جاری به عنوان اولین بانک دولتی و تایید و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مردادماه امسال خبر داد.

وی در این رابطه به صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه بانک مسکن و اظهار نظر سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی در این خصوص اشاره کرد و گفت: بر مبنای اظهار نظر مشروط سازمان حسابرسی، صورت‌های مالی یادشده، وضعیت مالی گروه و بانک در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و جریان نقدی گروه و بانک را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد که این اظهارنظر به نوعی تضمین کیفی برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی محسوب می‌شود و بیانگر ارائه مناسب آنها است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در ادامه سخنان خود گفت: وجود بندهای مرتبط با مبانی اظهار نظر مشروط در گزارش حسابرسان، در شرکت‌ها و موسسات بزرگ مانند بانک‌ها که دارای شعب فراوان، عملیات نسبتاً پیچیده و تراکنش‌های بیشمار هستند، متداول و اجتناب ناپذیر است و بانک مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمن اینکه موضوعات مطرح شده در بسیاری از بندهای مورد نظر با گذشت زمان و در سال مالی آتی مرتفع می‌شوند.

وی به اقدامات بزرگ و اثربخش بانک مسکن در توسعه بخش مسکن کشور اشاره کرد و افزود: بانک مسکن در پی پرداخت تسهیلات طرح‌های ملی شامل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، با چالش‌هایی در پروژه‌های مذکور مواجه بوده است که رسیدگی به آن‌ها توسط حسابرسان، موجب نگارش برخی بندها شده است. البته تمامی این موارد در مجمع عمومی سالانه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و نمایندگان مجمع شامل پنج وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه، قرائت و توضیحات لازم در خصوص آن‌ها ارائه شده و در نهایت نیز صورت‌های مالی بانک به تایید و تصویب مجمع رسیده است.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در ادامه اظهار کرد: بانک مسکن با توجه به مالکیت چندین شرکت تابعه، ملزم به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه است که همواره در تمامی مقاطع پایان سال مالی نسبت به گزارشگری بر این اساس اقدام نموده است.

کریمی در جمع‌بندی سخنان خود بر تعهد این بانک در ارائه اطلاعات، آمار و گزارش‌های شفاف و دقیق به مراجع ذی‌صلاح و مردم تأکید کرد و افزود: بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی دولت در توسعه بخش مسکن، همواره با رویکردی جهادی نقش مؤثری در خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه ایفا کرده است.

وی همچنین تنویر افکار عمومی و آگاه‌سازی هموطنان از اقدامات و دستاوردهای بانک مسکن را از اولویت‌ها و دغدغه‌های اصلی مدیران و کارکنان این بانک دانست.