استقبال ۶۰ کشور از المپیک فناوری ۲۰۲۵؛ برگزاری رویداد از ۵ تا ۸ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری‌نیا امروز در نشست خبری دومین رویداد المپیک فناوری که در محل معاونت علمی برگزار شد، گفت: کشور ما یک کشور نیروی انسانی است و از همه مزیت‌هایی که در کشور وجود دارد، نیروی انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. ما باور داریم که سرمایه انسانی متخصص، مزیت اصلی کشورمان است. هم در حوزه فنی‌مهندسی جزو کشورهای اول هستیم که بیشترین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی را در دنیا تولید می‌کنیم و هم در حوزه دانش‌بنیان می‌بینیم که در بیش از یک دهه گذشته، با تصویب قوانین حمایتی، توانسته‌ایم بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داشته باشیم. این تعداد شرکت حاصل همین ظرفیت نیروی انسانی متخصص است.

وی با تاکید بر اینکه در عین حال، در حوزه‌های به‌روز مانند هوش مصنوعی، باید بیشتر کار کنیم، افزود: نیروی انسانی ما، نیروی خوبی است اما نیروی تحصیل‌کرده دانشگاهی اگر بخواهد وارد شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعت شود، باید توانمند باشد. این توانمندی باید از جنس فعالیت دانشی، تجاری و علمی باشد. بنابراین، کشور باید برنامه‌های متعددی در این زمینه داشته باشد.

رئیس پارک فناوری پردیس ادامه داد: یکی از موضوعاتی که می‌تواند تمام افراد را رشد دهد، رقابت است. ما در سطح شرکت‌های فناور و صنعتی و دانشگاهی رقابت‌های متعددی داریم؛ از جمله نمایشگاه‌هایی که در آن شرکت‌ها خودشان را عرضه می‌کنند. نمایشگاه‌هایی مثل الکامپ، نمایشگاه تجهیزات پزشکی، نمایشگاه‌های دارویی و نمایشگاه بین‌المللی فناوری و نوآوری، فضاهایی هستند که شرکت‌ها می‌توانند در آن‌ها حضور پیدا کرده، توانمندی‌های خود را نشان دهند و از طرفی رقبای داخلی و خارجی خود را ارزیابی کنند تا بدانند دنیا به چه سمت و سویی می‌رود.

او با بیان اینکه در حوزه نیروی انسانی ما کمتر رقابت داریم، گفت: یعنی اشخاص چگونه می‌توانند خودشان را در معرض ارزیابی قرار دهند تا بدانند نسبت به سایر افراد چه توانمندی‌هایی دارند، چه ظرفیت‌هایی به‌صورت بالقوه در آن‌ها وجود دارد و چه چیزهایی را باید یاد بگیرند و توسعه دهند. المپیک فناوری تمرکزش بر افراد است؛ یعنی دانشجویان و استعدادهای توانمند، خودشان را در معرض رقابت با دیگران قرار می‌دهند، خودشان را می‌شناسند و اگر نقطه‌ضعفی هم دارند، به‌دنبال ارتقای خود می‌روند.

صفاری‌نیا تاکید کرد: دانشجویان در این رقابت با هم مواجه می‌شوند، یک فضای چالشی و رقابتی ایجاد می‌شود که جوانان به آن علاقه دارند. این فضا به آن‌ها کمک می‌کند که خود را با دیگران مقایسه کرده و بهتر شناسایی شوند، در نتیجه بهتر می‌توانند وارد بازار کار شوند، چه در قالب کارآفرینی و چه در قالب اشتغال در شرکت‌های دانشگاهی.

وی با اشاره به ابعاد بین‌المللی این رویداد گفت: سال گذشته صحبت‌هایی شد و ابعاد رقابت‌های داخلی و بین‌المللی مختلف مورد بررسی قرار گرفت. دولت سال گذشته طرح ایجاد منطقه بین‌المللی نوآوری ایران را تصویب کرد. در ماده ۳۳ این مصوبه، با هدف معرفی کشور به‌عنوان قطب فناوری جنوب غرب آسیا و جذب نخبگان داخلی و خارجی، تاکید شده که رقابت‌های بین‌المللی فناوری با محوریت مجموعه‌های فناور شکل بگیرد. المپیک فناوری نیز در همین راستا و با این تکلیف دولت، راه‌اندازی شد.

رئیس پارک فناوری پردیس افزود: سال گذشته نخستین دوره المپیک فناوری در سطح ملی برگزار شد، اما امسال با استقبال گسترده‌ای مواجه شدیم. تصور نمی‌کردیم در دومین دوره، با استقبال از بیش از ۶۰ کشور و بیش از هزار ثبت‌نام‌کننده خارجی روبرو شویم. با برنامه‌ریزی خوبی که انجام شده، در دومین سال برگزاری این رویداد، به سمت بین‌المللی شدن حرکت کردیم.

وی به رشته‌های این رقابت اشاره کرد و گفت: برای جوانان جذاب است که در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، ربات جنگجو و امنیت سایبری وارد رقابت شوند. این‌ها حوزه‌هایی هستند که در لبه دانش قرار دارند و نوآوری و ابهام در آن‌ها زیاد است. این ویژگی‌ها باعث جذابیت برای نسل جوان می‌شود. این رقابت‌ها مسئله‌محور هستند و شرکت‌کنندگان با مسائل واقعی روبرو می‌شوند، در نتیجه یادگیری عمیق‌تری برایشان ایجاد می‌شود.

صفاری‌نیا با بیان این مطلب که این رویداد ۵ تا ۸ آبان ماه در منطقه بین المللی نوآوری ایران برگزار می شود، اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در این المپیک وارد ظرفیتی می‌شوند که می‌تواند به حل مسائل جدی سازمان‌ها و شرکت‌ها منجر شود. ما فکر می‌کنیم در دوره قبل، علاوه بر رقابت، برخی از مسائل و نیازهای فنی سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با استفاده از ظرفیت دانشی خود به حل آن‌ها کمک کردند. این موضوع می‌تواند در دوره‌های بعد نیز ادامه یابد.