۹۰ درصد فرصت های سرمایه گذاری در گیلان مربوط به بخش گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش عصر سه شنبه در جلسه بررسی فرصت های سرمایه گذاری شهرستان صومعه سرا در فرمانداری این شهرستان، اظهار کرد: یکی از وظایف این اداره کل علاوه بر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری، شناسایی فرصت ها و ظرفیت‌ها و بهره‌وری صحیح از آنها و هدایت سرمایه گذاران است.

وی با اشاره به اینکه آنچه که امروز یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران در سطح ملی، استانی و محلی است این بوده که ما هنور نتوانسته ایم سرمایه‌گذاران را خوب هدایت، جذب و پشتیبانی کنیم، افزود: ساختار نادرست پشتیبانی و حمایت، نبود نگاه کارشناسی، کم توجهی به قوانین و مقررات از مهم ترین مشکلاتی است که در این حوزه با آن مواجه هستیم.

رنجکش در ادامه با بیان اینکه متاسفانه گاهی اوقات شاهد برخوردهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی هستیم، گفت: کارگروه‌های مختلف برای هدایت صحیح در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه اولویت در این زمینه شناخت فرصت‌ها با همکاری فرمانداری ها است، بیان کرد: تاکنون موفق به شناسایی بیش از ۵ هزار فرصت با قابلیت سرمایه‌گذاری در سطح استان گیلان شده ایم که ۹۰ درصد این فرصت ها در حوزه گردشگری است.

شناسایی ۳۸۰ فرصت سرمایه گذاری در صومعه سرا

رنجکش با بیان اینکه فرصت های معرفی شده باید تبدیل به سرمایه گذاری شود، افزود: نیازمند یک نگاه کارآفرینانه در راستای بهره وری از این فرصت ها هستیم در این میان سهم شهرستان صومعه‌سرا از مجموعه فرصت های شناسایی شده ۳۸۰ مورد بوده که بخش عمده این فرصت ها نیز در حوزه گردشگری است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم با توجه به دستورالعمل های بالادستی و نگاه ملی بر روی دو موضوع اصلی زراعت چوب و آب بندان ها متمرکز شویم، ادامه داد: از این رو فرصت‌ها در ابتدا معرفی و سپس برنامه های جامع برای آن نوشته خواهد شد.

مدیرکل جذب و سرمایه گذاری استانداری گیلان با بیان اینکه در بحث زراعت چوب چندین جلسه برگزار شده و در این زمینه در محورهای مختلف اعم از بهره گیری از بخش خصوصی، صنایع تبدیلی و وابسته، بخش دولتی و دستگاه‌های اجرایی به عنوان مشکلات شناسایی شده که در حال تشکیل هسته های حمایتی زراعت چوب هستیم.

برنامه واگذاری ۷ هزار اراضی ملی برای زراعت چوب

وی با اشاره به اینکه گیلان پیشتاز زراعت چوب در کشور است، اظهار کرد: صومعه سرا و آستانه اشرفیه نیز شهرستان های پیشرو زراعت چوب در سطح استان گیلان هستند که بیش از دو دهه است که در این شهرستان ها در زمینه زراعت چوب فعالیت می شود.

رنجکش به وجود صنایع تبدیلی در سطح استان گیلان اشاره و با بیان اینکه این موضوع سبب شده که برای چند سال آینده نیازمند چوب باشیم، تأکید کرد: باید ضمن صیانت از منابع ملی در کنار ظرفیت ها، توسعه اقتصادی و اشتغال را نیز دنبال کنیم.

وی افزود: در این راستا به دو موضوع واگذاری ۷ هزار هکتار اراضی ملی با همکای منابع طبیعی و براساس شیوه نامه های تعریف شده و شناسایی اراضی خرد در دست اشخاص و نهادها و دستگاه ها با قابلیت زراعت چوب در دستور کار قرار گرفته است.