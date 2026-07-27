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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

«ماهی‌های زنگ‌زده» نامزد جشنواره استرالیایی شد

«ماهی‌های زنگ‌زده» نامزد جشنواره استرالیایی شد

انیمیشن کوتاه «ماهی‌های زنگ‌زده» به کارگردانی میلاد فتحیانی، نامزد ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه سپارولند در استرالیا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «ماهی‌های زنگ‌زده» به نویسندگی و کارگردانی میلاد فتحیانی، نامزد ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه سپارولند (Sparrowland Short Film Festival) در استرالیا شد؛ جشنواره‌ای که با تمرکز بر آثار کوتاه و مستقل، هرساله میزبان فیلمسازان و هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان است.

این انیمیشن داستان شکارچی‌ای را روایت می‌کند که بی‌وقفه و بدون توجه به نتایج اعمال خود، به شکار و تخریب محیط پیرامونش ادامه می‌دهد. در نگاه او، طبیعت نه زیستگاهی زنده و پویا، بلکه منبعی برای سلطه، مصرف و بهره‌کشی است. همین نگرش، به‌تدریج تعادل ظریف جهان اطرافش را بر هم می‌زند و نشانه‌های زوال و نابودی یکی پس از دیگری آشکار می‌شوند.

در روند روایت، مخاطب با فضایی روبه‌رو می‌شود که در آن آب‌ها تیره‌تر، صداهای طبیعت خاموش‌تر و حیات کم‌رنگ‌تر می‌شود. عنوان «ماهی‌های زنگ‌زده» نیز استعاره‌ای از همین فرسایش تدریجی است؛ تصویری شاعرانه از طبیعتی که در اثر بی‌رحمی و بی‌مسئولیتی انسان، شادابی و درخشندگی خود را از دست داده و به سمت پوسیدگی و خاموشی پیش می‌رود.

اوج این انیمیشن در نقطه‌ای شکل می‌گیرد که شکارچی، برخلاف انتظارش با واکنش طبیعت مواجه می‌شود. این واکنش نه در شکل حادثه‌ای عظیم و نه با رخدادی خارق‌العاده، بلکه از دل جزئی کوچک و به‌ظاهر بی‌اهمیت سر برمی‌آورد؛ جزئی که به نمادی از عدالت و تعادل طبیعی بدل می‌شود و مسیر سرنوشت او را تغییر می‌دهد.

«ماهی‌های زنگ‌زده» در لایه‌های درونی خود، هشداری شاعرانه و در عین حال جدی درباره رابطه انسان با محیط زیست ارائه می‌دهد. این اثر یادآوری می‌کند که طبیعت، هرچند صبور و خاموش به نظر می‌رسد، اما در برابر ویرانی و بی‌توجهی بی‌پاسخ نمی‌ماند و هر کنش انسانی، واکنشی در پی خواهد داشت.

این جشنواره از ۴ مرداد تا ۸ مرداد (۲۶ تا ۳۰ جولای) برگزار می‌شود.

کد مطلب 6900698
ندا زنگینه

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