به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «ماهیهای زنگزده» به نویسندگی و کارگردانی میلاد فتحیانی، نامزد ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه سپارولند (Sparrowland Short Film Festival) در استرالیا شد؛ جشنوارهای که با تمرکز بر آثار کوتاه و مستقل، هرساله میزبان فیلمسازان و هنرمندانی از کشورهای مختلف جهان است.
این انیمیشن داستان شکارچیای را روایت میکند که بیوقفه و بدون توجه به نتایج اعمال خود، به شکار و تخریب محیط پیرامونش ادامه میدهد. در نگاه او، طبیعت نه زیستگاهی زنده و پویا، بلکه منبعی برای سلطه، مصرف و بهرهکشی است. همین نگرش، بهتدریج تعادل ظریف جهان اطرافش را بر هم میزند و نشانههای زوال و نابودی یکی پس از دیگری آشکار میشوند.
در روند روایت، مخاطب با فضایی روبهرو میشود که در آن آبها تیرهتر، صداهای طبیعت خاموشتر و حیات کمرنگتر میشود. عنوان «ماهیهای زنگزده» نیز استعارهای از همین فرسایش تدریجی است؛ تصویری شاعرانه از طبیعتی که در اثر بیرحمی و بیمسئولیتی انسان، شادابی و درخشندگی خود را از دست داده و به سمت پوسیدگی و خاموشی پیش میرود.
اوج این انیمیشن در نقطهای شکل میگیرد که شکارچی، برخلاف انتظارش با واکنش طبیعت مواجه میشود. این واکنش نه در شکل حادثهای عظیم و نه با رخدادی خارقالعاده، بلکه از دل جزئی کوچک و بهظاهر بیاهمیت سر برمیآورد؛ جزئی که به نمادی از عدالت و تعادل طبیعی بدل میشود و مسیر سرنوشت او را تغییر میدهد.
«ماهیهای زنگزده» در لایههای درونی خود، هشداری شاعرانه و در عین حال جدی درباره رابطه انسان با محیط زیست ارائه میدهد. این اثر یادآوری میکند که طبیعت، هرچند صبور و خاموش به نظر میرسد، اما در برابر ویرانی و بیتوجهی بیپاسخ نمیماند و هر کنش انسانی، واکنشی در پی خواهد داشت.
این جشنواره از ۴ مرداد تا ۸ مرداد (۲۶ تا ۳۰ جولای) برگزار میشود.
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