۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

دهقان: ۹ شرکت خارجی مجوز سرمایه گذاری در یزد را دریافت کردند

یزد- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: ۹ شرکت خارجی در شش ماهه ابتدای سال جاری مجوز فعالیت سرمایه‌گذاری به میزان ۱۲.۷ میلیون دلار را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان منشادی ضمن اعلام اینکه ۹ شرکت خارجی در شش ماهه ابتدای سال جاری مجوز فعالیت سرمایه‌گذاری به میزان ۱۲.۷ میلیون دلار را از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دریافت کردند، افزود: این شرکت‌ها متعلق به کشورهای چین، افغانستان، عمان و امارات هستند.

وی با بیان این که حوزه فعالیت شرکت‌های خارجی صنعت است، اظهار کرد: مجوز فعالیت این طرح‌ها در شهرستان‌های یزد، تفت، میبد، اردکان و اشکذر است.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد، طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب مشارکت با سرمایه‌گذاران یزدی اجرایی خواهد شد.

دهقان منشادی اضافه کرد: حضور سرمایه‌گذاران خارجی در استان موجب تامین منابع مالی فرایند توسعه اقتصادی، انتقال فناوری و دانش فنی، تسهیل دسترسی به بازار و توسعه صادرات، تکمیل زنجیره ارزش محصولات، ایجاد اشتغال، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش قدرت رقابت، افزایش بهره وری اقتصاد، افزایش کیفیت و کاهش هزینه تولید را به همراه خواهد داشت.

