حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حل یکی از مشکلات دیرینه منطقه از آغاز عملیات اجرایی پروژه چهاربانده‌سازی جاده صالح‌شهر به دزفول خبر داد.

وی با بیان اینکه این مسیر به طول ۱۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر چندین میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته، اظهار کرد: فرایند مناقصه این پروژه به پایان رسیده و پیمانکار آن نیز انتخاب شده است.

سادات ابراهیمی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونان وزارت راه و شهرسازی افزود: در طول ۱۰ سال گذشته حتی یک وجب از مسیر شوشتر تا دزفول و شوشتر تا بند قیر چهاربانده نشده بود اما خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی در حوزه دزفول آغاز شده و در حوزه گتوند نیز پیمانکار مشخص شده است.

وی، این اقدام را گامی مهم در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه، ایمنی و سرعت تردد در مسیرهای ارتباطی شمال خوزستان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.