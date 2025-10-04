  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

آغاز عملیات چهاربانده کردن جاده صالح‌شهر– دزفول پس از یک دهه انتظار

آغاز عملیات چهاربانده کردن جاده صالح‌شهر– دزفول پس از یک دهه انتظار

اهواز - نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس از پایان فرایند مناقصه و انتخاب پیمانکار پروژه چهاربانده‌سازی جاده صالح‌شهر به دزفول خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد سادات ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حل یکی از مشکلات دیرینه منطقه از آغاز عملیات اجرایی پروژه چهاربانده‌سازی جاده صالح‌شهر به دزفول خبر داد.

وی با بیان اینکه این مسیر به طول ۱۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر چندین میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته، اظهار کرد: فرایند مناقصه این پروژه به پایان رسیده و پیمانکار آن نیز انتخاب شده است.

سادات ابراهیمی ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل راه و شهرسازی استان و معاونان وزارت راه و شهرسازی افزود: در طول ۱۰ سال گذشته حتی یک وجب از مسیر شوشتر تا دزفول و شوشتر تا بند قیر چهاربانده نشده بود اما خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی در حوزه دزفول آغاز شده و در حوزه گتوند نیز پیمانکار مشخص شده است.

وی، این اقدام را گامی مهم در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه، ایمنی و سرعت تردد در مسیرهای ارتباطی شمال خوزستان به شکل چشمگیری ارتقا یابد.

کد خبر 6611020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها