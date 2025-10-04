حافظان قرآن کریم استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تجلیل از حافظان قرآن کریم برنده جوائز اهدایی ۲ میلیارد تومانی سازمان دارالقرآن الکریم، با حضور آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و رئیس شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان، حجتالاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی و دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی استان و حیدر سوسنی فرمانده انتظامی، عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر برگزار شد.
در این مراسم از حافظان قرآن کریم دارای مدرک گواهینامه حفظ عمومی که در قرعه کشی ۲ میلیارد تومانی، جوائز نقدی کسب کرده بودند تجلیل به عمل آمد.
در این مراسم از سارا بازویی، زینب بهادر، معصومه بهادری، رعنا نعمتی و سکینه فرمانی به عنوان پنج نفر از حافظان قرآن کریم در سطوح مختلف از یک تا پانزده جزء تجلیل به عمل آمد و هدایای نقدی پنج تا ۳۰ میلیون ریالی از سوی سازمان دارالقرآن به این عزیزان اختصاص یافت.
در استان بوشهر مجموعاً ۱۵ نفر در قرعهکشی دو میلیاردی حائز کسب هدیه نقدی شده و با برگزاری مراسمهای مشابهی در شهرستانهای تنگستان، جم، دشتستان، دیر و عسلویه به مبلغ ۲۴۶ میلیون ریال هدیه نقدی تقدیم شد.
