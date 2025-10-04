به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کوهی فرمانده یگان حفاظت منطقه ۶ تهران با اشاره به برنامههای ویژه در بوستان لاله به عنوان یکی از بوستانهای تاریخی و شاخص تهران گفت: تامین امنیت کامل برای حضور خانوادهها در این بوستان در دستور کار قرار دارد و طرح جمعآوری کارتنخوابها و معتادان متجاهر در محدوده بوستان با همکاری دستگاههای ذیربط انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: گشتهای شبانهروزی به منظور افزایش آرامش و امنیت شهروندان برقرار شده است تا خانوادهها بتوانند با آسودگی خاطر از فضای سبز و امکانات تفریحی این بوستان بهرهمند شوند.
۱۰۰۰ حکم ماده ۱۰۰ در ۶ ماه ؛ امنیت و نظم شهری در قلب تهران
فرمانده یگان حفاظت شهرداری منطقه ۶ با اشاره به اینکه شهرداری این منطقه با جدیت برخورد با تخلفات ساختمانی و صنفی را دنبال میکند گفت: بیش از یک هزار حکم ماده صد در شش ماهه اول سال با پشتیبانی یگان حفاظت شهرداری تهران در بخش مرکزی شهر اجرایی شده است.
وی با تاکید بر رویکرد قاطع شهرداری در اجرای قوانین شهری افزود: مقابله با تخلفات ساختمانی و صنفی نه تنها به حفظ حقوق شهروندان و صیانت از بافت شهری منجر میشود، بلکه مانع از بروز مشکلات گسترده در حوزه ایمنی، ترافیک و خدماترسانی عمومی خواهد شد. اجرای آرای ماده صد با هدف ایجاد نظم و انضباط شهری و پاسخگویی به مطالبه جدی مردم در زمینه مقابله با بیقانونی صورت میگیرد.
قلب تهران زیر چتر امنیت؛ پوشش ویژه مراسم ملی و مذهبی
کوهی در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه منطقه ۶ و نقش آن در برگزاری بسیاری از برنامههای ملی و مذهبی در قلب پایتخت اظهار داشت: پوشش انتظامی بیش از ۲۲ مراسم با تدابیر خاص و ویژه در شش ماهه اول سال اجرایی شد؛تا شهروندان تهرانی بتوانند لحظات شاد، معنوی و جمعی خود را در امنیت کامل تجربه کنند. تلاش ما ایجاد فضایی آرام و ایمن برای حضور گسترده مردم در آیینهای فرهنگی و اجتماعی است.
فرمانده یگان حفاظت شهرداری منطقه ۶ با اشاره به اینکه شهرداری این منطقه با جدیت برخورد با تخلفات را دنبال میکند و در عین حال حفظ امنیت و آرامش بوستانها و فضاهای عمومی را به عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار داده گفت:
وی هدف از این اقدامات، ارتقای نظم شهری، مقابله با تخلفات و ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی شهروندان عنوان کرد.
