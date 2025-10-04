به گزارش خبرنگارمهر، محمدرضا فیض‌آبادی ظهر شنبه در حاشیه افتتاحیه مسابقات ورزشی در دانشگاه آزاد قوچان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان مرد زندان‌های استان خراسان رضوی با یاد و گرامیداشت شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و شهدای همکار زندان اوین در شهرستان قوچان برگزار شد.

رئیس اداره زندان قوچان با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۱۵ تیم از سراسر استان و در مجموع حدود ۱۶۰ نفر از همکاران اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی شرکت دارند، گفت: رقابت‌ها در رشته‌های والیبال، تنیس روی میز و فوتبال‌دستی برگزار می‌شود و برای نفرات و تیم‌های برتر نیز هدایایی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به انتخاب این شهرستان به عنوان میزبان مسابقات گفت: حدود سه تا چهار ماه است که افتخار خدمت در شهرستان قوچان را دارم و با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالای این منطقه، پیشنهاد برگزاری المپیاد در قوچان مطرح شد تا این ظرفیت‌ها بیش از پیش معرفی شود.

فیض‌آبادی خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه این مسابقات روز دوشنبه ظهر در محل دانشگاه آزاد اسلامی قوچان برگزار خواهد شد.