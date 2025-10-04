مصدومیت ۳ هزار کهگیلویه و بویراحمدی در حوادث رانندگی امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سهام صالحی ظهر شنبه در آیین گرامیداشت هفته نیروی انتظامی که در مدرسه شاهد یاسوج برگزار شد، گفت: در دو هفته گذشته، دو تن از نیروهای جانبرکف انتظامی در راه امنیت مردم به شهادت رسیدند. یکی از این شهدا سه فرزند داشت که همزمان با آغاز سال تحصیلی، به جای دیدار پدر، در مراسم تشییع او شرکت کردند. این صحنهها نشان میدهد امنیت کشور با ایثار و فداکاری نیروهای پلیس حفظ میشود.
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار تصادفات جادهای در استان گفت: امسال تاکنون ۱۲۲ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر مصدوم شدند.
وی با بیان اینکه با وجود کاهش ۱۵ درصدی تلفات نسبت به سال گذشته، حتی از دست رفتن یک نفر نیز زیاد است افزود: بخش عمدهای از تصادفات به دلیل بیتوجهی به قوانین رانندگی رخ میدهد و بیش از ۶۰ درصد آن ناشی از خطای انسانی است.
وی تأکید کرد: بستن کمربند ایمنی تنها چند ثانیه زمان میبرد اما میتواند از ۴۰ تا ۵۰ درصد مرگهای ناشی از تصادفات جلوگیری کند. از شما دانشآموزان میخواهم که سفیران پلیس باشید و هنگام سوار شدن به خودرو، به والدین و همراهان خود رعایت مقررات را یادآوری کنید.
فرمانده انتظامی استان با اشاره به تهدیدهای فضای مجازی گفت: امروز دشمن تمرکز خود را بر حمله فرهنگی و روانی از طریق فضای مجازی قرار داده و متأسفانه ما بهجای تولید محتوا، بیشتر مصرفکنندهایم. باید هوشیار باشید، زیرا بخش زیادی از جرائم، از کلاهبرداری تا آسیبهای اخلاقی، در فضای مجازی شکل میگیرد و گاه قربانیان آن نوجوانان و جوانان هستند.
وی خطاب به دانشآموزان خاطرنشان کرد: هر فناوری و ابزاری را باید در مسیر درست استفاده کرد، همانطور که اگر رانندگی ناصحیح داشته باشیم، وسیلهای که برای رفاه ما تهیه شده، میتواند جانمان را بگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد هم در ادامه با اشاره به نقش فرهنگی نیروی انتظامی در جامعه گفت: حضور و همکاری نیروی انتظامی در برنامههای مدارس، علاوه بر ایجاد امنیت، موجب نهادینه شدن فرهنگ قانونمداری و احترام به مقررات در بین نسل آینده میشود.
وی خطاب به دانشآموزان افزود: یکی از مهمترین درسهایی که باید در آغاز سال تحصیلی بیاموزیم، نظم، قانونپذیری و مسئولیتپذیری است؛ درسهایی که نیروی انتظامی در عمل آنها را به جامعه آموزش میدهد.
