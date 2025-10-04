آسمان صاف و گرما در انتظار اصفهان طی پنج روز آینده

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی پنج روز آینده جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود و در این مدت آسمانی صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان غبارآلودگی در نیمه اول روز و وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاک محلی در بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش دارد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان بین ۳۴ و ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

به گفته امینی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین و بویین و میاندشت با کمینه ۲ درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقاط استان طی ساعات پیش رو خواهند بود.