به گزارش خبرگزاری مهر، طوفان حاره‌ای «شاختی» در جنوب آب‌های دریای عمان شکل گرفته و بنا بر اعلام سازمان هواشناسی کشور، فعالیت‌های دریانوردی را تا شعاع قابل توجهی از محدوده خود تحت تأثیر قرار می‌دهد.

براساس تحلیل تصاویر ماهواره‌ای، مرکز این طوفان در موقعیت عرض جغرافیایی ۲۲.۰ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۶۵.۰ درجه شرقی واقع شده و در فاصله‌ای حدود ۵۳۰ کیلومتر جنوب‌شرق بندر چابهار قرار دارد.

این طوفان که از سوی کمیته طوفان‌های حاره‌ای منطقه شمال اقیانوس هند با نام «شاختی» نامگذاری شده، با سرعت حدود ۱۳ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت به سمت غرب است. پیش‌بینی‌های عددی و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد بیشینه سرعت باد در هسته این طوفان طی ساعات آینده به حدود ۱۳۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

بر اساس آخرین تحلیل‌ها، مسیر حرکت فعلی طوفان به سمت غرب و جنوب‌غرب است و فعالیت آن تأثیری مستقیم بر سواحل جنوبی ایران نخواهد داشت. با این حال، سازمان هواشناسی کشور از تمامی فعالان دریایی جنوب کشور، به‌ویژه دریانوردان فراساحل خواست تا اطلاع ثانوی از انجام هرگونه فعالیت دریایی در محدوده طوفان خودداری کنند.

پیش‌بینی می‌شود فعالیت طوفان امروز (شنبه، ۱۲ مهر) به اوج خود برسد و از فردا به تدریج از شدت آن کاسته شود. همچنین انتظار می‌رود از روز دوشنبه، طوفان «شاختی» تضعیف شده و در حوالی مدار ۲۰ درجه شمالی به‌طور کامل فروکش کند.