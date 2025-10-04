به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری هفته ملی کودک با بیان اینکه این هفته فرصت مناسبی برای تقویت نشاط، خلاقیت و مهارتهای اجتماعی در میان کودکان است، اظهار کرد: به همین مناسبت، بازدید از موزههای استان برای کودکان بهصورت رایگان انجام میشود و ورکشاپهای حصیربافی، سفالگری و صدفآرایی ویژه کودکان همراه با اهدای جوایز با همکاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برگزار خواهد شد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: در حوزه سلامت، برنامههای آموزشی تغذیه سالم برای کودکان و خانوادههای آنان، بازدید و عیادت از بخش کودکان بیمار و برگزاری کلاسهای آموزشی مهارتهای زندگی در مراکز بهداشت و جامع سلامت استان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اجرا میشود.
اکبری با اشاره به اجرای طرح «دانشمند کوچولو» گفت: در قالب این طرح، بازدیدهایی از نیروگاه اتمی و مراکز صنعتی استان برای کودکان برنامهریزی شده است تا آنان با ظرفیتهای علمی و صنعتی استان آشنا شوند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از برگزاری تور کتابخانهگردی در قالب ۱۶ موضوع مختلف خبر داد و افزود: در این طرح تجهیزات بخش کودک و نوجوان در کتابخانهها متناسبسازی شده و در طول هفته ملی کودک از کتابخوانهای برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.
وی گفت: همچنین دو عنوان کتاب جدید در حوزه کودک و نوجوان در این هفته رونمایی میشود. وی ادامه داد: برنامههای آموزشی، جشنها و نمایشهای عروسکی نیز در سطح استان برگزار خواهد شد و مدارس مستقر در مناطق کمبرخوردار و کودکان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد در این برنامهها مورد توجه ویژه قرار گرفتهاند.
اکبری با اشاره به برنامههای ورزشی هفته ملی کودک خاطرنشان کرد: مسابقه دوچرخهسواری با همکاری هیئت دوچرخهسواری استان و ادارهکل ورزش و جوانان برگزار میشود و جشنوارههای ورزشی در مدارس نیز در دستور کار است.
وی در پایان از اجرای برنامه کاشت نهال توسط کودکان با همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست استان بهعنوان اقدامی نمادین برای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست یاد کرد و گفت: هفته ملی کودک فرصتی ارزشمند برای توجه بیشتر به نیازها، استعدادها و شادابی کودکان استان بوشهر است.
