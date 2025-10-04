اسماعیل علوی: کشت پاییزه کلزا در ساری شروع شد

سید اسماعیل علوی در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع کشت اولین مزرعه کلزا در شهرستان ساری خبر داد و آن را گامی مهم در مسیر توسعه کشاورزی پایدار و افزایش بهرهوری تولیدات گیاهی منطقه عنوان کرد.
وی با اشاره به انجام این کشت در منطقه کیاسر، روستای ایول توسط کشاورز پیشرو قدیر نوریان، اعلام کرد که سطح زیرکشت در مرحله نخست حدود ۶ هکتار است و عملیات کشت به صورت مکانیزه با بهرهگیری از تجهیزات نوین کشاورزی انجام شده است.
علوی ادامه داد: رقم انتخاب شده برای کشت کلزا، رقم اکاپی است که به دلیل سازگاری مناسب با شرایط اقلیمی منطقه و بازدهی مطلوب، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در توضیح زمانبندی کشت کلزا گفت: معمولاً در اکثر مناطق کشور کشت کلزا از اوایل مهرماه آغاز میشود، اما با توجه به رقم انتخابی و شرایط اقلیمی منطقه، این زمان میتواند متفاوت باشد.
وی همچنین تأکید کرد: گیاه کلزا هنگام رسیدن سرما باید در مرحله ۶ تا ۸ برگی باشد تا بتواند مقاومت لازم در برابر سرما را نشان داده و عملکرد مطلوبی داشته باشد.
علوی درباره اهمیت کشت کلزا عنوان کرد که این محصول یکی از دانههای روغنی مهم است که علاوه بر ایجاد تنوع در الگوی کشت شهرستان، نقش مؤثری در بهبود اقتصاد کشاورزان و افزایش درآمد پایدار آنها دارد.
وی افزود: کلزا با توجه به قابلیتهای مناسب در چرخه زراعی، میتواند به کاهش علفهای هرز و بهبود کیفیت خاک کمک شایانی کند که این امر به حفظ منابع خاک و افزایش بهرهوری کشاورزی منجر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ساری ضمن قدردانی از کشاورزان پیشرو، آمادگی خود را برای ارائه آموزشهای تخصصی، تأمین نهادههای مورد نیاز و حمایتهای فنی و کارشناسی به منظور توسعه کشت کلزا در سالهای آینده اعلام کرد.
در پایان، علوی تأکید کرد: توسعه کشت کلزا در شهرستان ساری، همسو با سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی و برنامههای توسعهای استان مازندران، یکی از اولویتهای اصلی این مدیریت است و انتظار میرود با همکاری کشاورزان و دستگاههای مرتبط، در سالهای آینده افزایش چشمگیری در تولید این محصول ارزشمند حاصل شود.
