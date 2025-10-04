به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه در مراسم معارفه شهرام فتاحی به عنوان رئیس اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان کرمانشاه، جمال فتحاللهی رئیس دانشگاه رازی با اشاره به اهمیت نقش اندیشکدهها در حوزه حکمرانی و اقتصاد دانشبنیان، بر ضرورت پیوند میان دانشگاهها، حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی تأکید کرد.
فتحاللهی در آغاز سخنان خود ضمن خوشآمدگویی به مرکز پژوهشهای مجلس و همکارانشان گفت این نشست میتواند فتحبابی برای پیشبینی و تصویب قوانینی باشد که محرک طرف تقاضای دانش در اقتصاد دانشبنیان محسوب شوند.
وی افزود: اندیشکده حکمرانی میتواند کمک بکند به استان کرمانشاه در تحقق اقتصاد دانشبنیان و سپس به تشریح مصادیق و بسترهای لازم برای تحقق این هدف پرداخت.
رئیس دانشگاه رازی توضیح داد که اقتصاد دانشبنیان بر «نقشآفرینان دانش» مبتنی است و این نقشآفرینان شامل دولت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، رسانهها و مهمتر از همه مراکز آموزش عالی و پژوهشیاند که نیروی محرکه تحقق اقتصاد دانشبنیان هستند.
فتحاللهی با اشاره به مجموعه نهادهای حاکمیتی استان گفت: مجموعه حاکمیت در استان شامل نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری، ائمه جمعه و جماعات، شورای فرهنگ عمومی، ناحیه مقاومت بسیج، کمیته امداد، صداوسیما، اوقاف و امور خیّرین و ... است» و تأکید کرد که این نهادها باید در کنار قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه قرار بگیرند تا سازوکار لازم برای تحقق سیاستهای دانشبنیان شکل گیرد.
وی به نقش گسترده نیروهای انسانی و تشکلهای بخش خصوصی در استان اشاره کرد و گفت: در استان کرمانشاه تشکلهایی مانند اتاق تعاون با حدود ۲۴۰۰ تعاونی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با تقریبا ۹۰۰ عضو و اتاق اصناف با بیش از ۳۰ هزار عضو فعال هستند و این نهادها باید بهعنوان حلقههای واسط میان دانشگاه و بازار عمل کنند.
فتحاللهی سپس به ظرفیتهای آموزش عالی استان پرداخت و آمارهایی از جمعیت دانشجویی و هیئتعلمی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که اکوسیستم آموزش عالی استان با حدود ۶۳ هزار دانشجو و بیش از هزار و هفتصد عضو هیئتعلمی میتواند طرف عرضه دانش در چارچوب اقتصاد دانشبنیان را فراهم کند، اما خاطرنشان ساخت که دانش ضمنی و اجرایی—که عمدتا در محیط کار خلق میشود—نیز نقش تعیینکنندهای دارد و بدون تلفیق دانشگاه با صنعت و سایر ارکان، کامل نخواهد شد.
وی جمعبندی کرد که محوریت اقتصاد دانشبنیان با دانشگاه است، اما دانشگاه بهتنهایی بخش عرضه را تأمین میکند؛ طرف تقاضا باید توسط بقیه ارکان اقتصاد دانشبنیان فراهم شود.
فتحاللهی گفت: انتظار میرود اندیشکده حکمرانی با پیشنهاد و تصویب قوانین و مقررات محرک، زمینه را برای تقویت طرف تقاضا در استان کرمانشاه فراهم کند.
رئیس دانشگاه رازی همچنین به وجود ساختارهای اندیشکدهای و مرکزهای هماندیشی در استان اشاره کرد و تصریح نمود که این ساختارها و نهادها باید همافزا باشند تا پیوند دانشگاه با صنعت و دیگر رکنهای لازم برای ایجاد زیستبوم اقتصاد دانشبنیان محقق شود.
