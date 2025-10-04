به گزارش خبرگزاری مهر، علی میربابایی، در دیدار با مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان، با اشاره به دیدار با رهبر معظم انقلاب در روز شهادت امام رضا (ع)، اظهار کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، اتحاد و انسجام ملی و حمایت صریح و قاطع از دولت ضرورت دارد.



وی افزود: مقام معظم رهبری ضمن تشکر از عملکرد دولت، بر لزوم قدردانی از انسجام و اتحاد مردم و اراده‌ای که در صحنه نشان داده‌اند، تأکید کرده‌اند که اگر به این اراده مردم ارزش گذاشته شود و پشتوانه دولت قرار گیرد، تلاش و نتایج کار دولت چندین برابر خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی استان کرمان گفت: این پیام وظیفه‌ای شرعی و ملی برای شوراها است و حمایت بی‌دریغ از دولت و ایجاد ارتباطی مؤثرتر میان شوراها و بخش اجرایی را ضروری تر می کند.

میربابایی، خواستار پیگیری مطالبات شوراها از سوی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری شد و افزود: برگزاری دوره های آموزشی تخصصی برای اعضای شوراها ضرورت دارد و به تقویت بیشتر شوراها منجر خواهد شد.

وی با تاکید بر لزوم هم‌افزایی و توجه بیشتر به شوراها خاطرنشان کرد: این امر می تواند موجب خدمت‌رسانی بهتر به مردم شریف استان کرمان شود.