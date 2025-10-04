به گزارش خبرگزاری مهر، حسین احمدی اظهار کرد: تحقق شاخصهای نظام سلامت تنها با همت و تلاش همهجانبه مسئولان اجرایی ممکن است و امروز شاهد آغاز فصل جدیدی از خدمات درمانی در این شهرستان هستیم.
مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد با اشاره به نقش سلامت در توسعه پایدار کشور افزود: توجه به امر سلامت و تحقق شاخصهای سلامتی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و تحقق آن نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای اجرایی میباشد.
وی ادامه داد: مولفههای متعددی در نظام سلامت نقشآفرین هستند و این موضوع اهمیت و ارزش جایگاه سلامت را در جامعه بیش از پیش برجسته میکند.
احمدی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نیمه نخست سال جاری اقدامات مؤثری در راستای زدودن چهره محرومیت در بشاگرد انجام داده است، گفت: این اقدامات بیانگر نگاه عدالتمحور دانشگاه در توزیع خدمات بهداشتی و درمانی است.
وی از جمله این اقدامات را کلنگزنی ساختمان سیتیاسکن، تخصیص دو دستگاه آمبولانس، اعزام پزشکان متخصص برای راهاندازی بخشهای بستری بیمارستان، راهاندازی پایگاه اورژانس جادهای جگدان، بهرهبرداری از دو واحد سرایداری و نگهبانی، و تکمیل و تجهیز دو واحد زیست پزشک عنوان کرد. مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت بشاگرد
مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد در پایان خاطرنشان کرد: تداوم این روند میتواند ضمن ارتقای شاخصهای سلامت، موجب رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد عمومی به نظام سلامت شود.
